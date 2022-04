Dara Rolins se umí blýsknout, žhavé snímky z pláže dostávají muže do kolen

Zdroj: Profimedia

Slovenská popová diva Dara Rolins trávila společně se svou sestrou a jejich dětmi dovolenou v Americe. Prosluněná Florida se jim stala útočištěm přes velikonoční svátky. Dara trávila čas opalováním, poznáváním města a prodáváním. Fanouškům nezapomněla ukázat ani na dovolené novinku z její značky Vermi.

Tělo bohyně

Dara si je své dokonalé postavy vědoma, a tak se nebojí sem tam ani odhodit podprsenku. Ke své fotografii v hravém zeleném outfitu napsala: „Vám všem přeji krásné velikonoční svátky. Tady na Floridě máme slunce na rozdávání, tak aspoň takto, na dálku a z fotky posílám i kousek k vám“.

Není to poprvé, co Dara svým outfitem vyniká z řady. Ke zpěvačce provokace patří, a to nejen na Instagramu, na jednu ze společenských akcí, kde byl dress code black tie se dostavila v teniskách. „Já jsem si říkala, že my ze žánru šoubyznysu si můžeme dovolit cokoli,“ zdůvodnila svůj ležérní outfit pro super.cz.

Věk je jen číslo

Rok před padesátkou se blonďatá zpěvačka chlubí perfektně vypracovaným tělem a břišním svalstvem. Fotografií z Miami beach doslova vyrazila dech svým sledujícím. Mimo pozitivní komentáře to od pár sledujících i schytala. „Že mají tyhle 50tky pořád potřebu se někomu polonahé předvádět,“ okomentovala jeden z příspěvků Dary z dovolené jedna ze sledujících.

Dara si z komentářů hlavu rozhodně neláme. „Pro všechny názory mám pochopení, nikomu se přece nelíbí všechno. Navíc, věřte či nevěřte – srdce mi to netrhá, spíše se vždycky pobavím.“

Business i na dovolené

Zpěv a koncertování už dávno není hlavní obživa zpěvačky. Díky svému hojnému počtu sledujících je vlivnou influencerkou nejen známých značek, ale i své vlastní značky. Nyní vyslyšela přání fanoušků Vermi a představila vůni pojmenou po dceři Lauře v menší velikosti.

„Můj parfém L*AURA už znáte. Na našem eshopu a nebo ve Fann parfumériích se prodává v 100 ml verzi. A přestože se často ptáte i na menší verzi, vymysleli jsme pro vás její kabelkovou miniaturu. Je praktická, s rozprašovačem, má jen 5ml, takže se vám krásně vejde do každé tašky či taštičky. Aktuálně v limitované edici, k dostání na našem Vermidara eshopu“, nalákala fotografií parfému z písečné pláže všechny ženy ke koupi.