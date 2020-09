Dokonalá Dara Rolins: Na prahu padesátky žhavější než kdy dřív!

Technika a elektrotechnika - Pracovník(ice) zákaznického servisu pro SLOVENSKÝ TRH 30 000 Kč

Pracoviště: 28. října 207/49, Moravská Ostrava 1. kontakt e-mailem. Staňte se součástí našeho týmu a ukažte, co ve Vás je! Baví Vás komunikovat a pečovat o zákazníky? Chcete do práce chodit kvůli skvělému týmu, příjemné atmosféře a bezva penězům? Do našeho malého rodinného call centra hledáme posilu na pozici Helpdesk a infolinka. Nabízíme: Skvěle placené HPP nebo brigádu v call centru Když HPP, tak hned od prvního dne Nástup přímo do BOIS Services bez personálních agentur Fixní mzdu + bonusovou složku Díky bonusové složce si umíte vydělat i více než 36 200 Kč hrubého Průměrná mzda se u nás pohybuje mezi 23 000 až 33 000 Kč hrubého Odborné komunikační a produktové školení, průběžné vzdělávání U nás to není žádná ovčárna, max. 6 lidí v místnosti na pracovišti Žádné automatické vytáčení hovorů a přísný režim velkých korporací Nástup dohodou Bonus 10 000 Kč za doporučení nového pracovníka Flexibilní začátek a konec pracovní doby Práce v krásných kancelářích v historickém centru Ostravy Skvělá dostupnost MHD i z okolních měst Kariérní růst Motivační soutěže a benefity Společné snídaně Skvělé teambuildingy Občerstvení v kanceláři zadarmo Firemní kultura digitální firmy Sleva na firemní výrobky a služby Požadujeme: Slovenština - na úrovni rodilého mluvčího Čeština - na komunikativní úrovni Základní znalosti práce na počítači (Google Docs, Gmail, aj.) Komunikativnost Praxe v call centru výhodou Náplň práce: zákaznická podpora pro slovenské zákazníky, tvorba objednávek, dotazy zákazníků, evidence hovorů.