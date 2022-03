Dara Rolins promluvila o vztahu mezi Homolou a Nedvědem: Všichni jsou v míru

Zdroj: Profimedia

Dara Rolins je zamilovaná až po uši. Na svém Instagramu nedávno zveřejnila snímky pořízené v Itálii, kde tráví čas se svým partnerem bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem. Ten žije v Turíně, kde je víceprezidentem fotbalového klubu Juventus Turin. Mezi místními je obrovská celebrita, zpěvačka se podělila o snímek, na kterém ho fotí s jeho fanoušky. Tato situace pro ni byla velmi úsměvná, často se s fanoušky fotí totiž ona.

Zamilovaná jako nikdy

Dara jen září. Od té doby, co oznámili oficiálně s Nedvědem svůj vztah, zásobuje fanoušky společnými zážitky. Momentálně tráví čas v Itálii, na svém Instagramu zveřejnila hned několik zážitků, třeba návštěvu restaurace, kterou si pár náležitě užil. Itálie není jejich jediné útočiště, společně cestují po světě a všechny chvíle si užívají naplno. Zatímco Rolins se nebojí ukazovat jak tráví čas, Nedvěd je na svém Instagramu zdrženlivý. Své soukromí tam neukazuje, naposledy zveřejnil fotografii se svými dětmi z Vánoc v roce 2020. Bývalý, úspěšný fotbalista tak Instagram používá jen jako pracovní nástroj, pravidelně na něm zveřejňuje příspěvky z fotbalových utkání Juventusu nebo vzpomínky na svou kariéru. Možná i proto zpěvačka ukazuje společné chvíle velmi decentně, někdy vyfotí jen jejich propletené nohy nebo fotbalistu v bazénu otočeného zády. Nedávno byla kritizována za to, že zveřejňuje téměř totožné fotografie s Nedvědem jako v době, kdy chodila s raperem Rytmusem. S tím měli zálibu v Instagramu téměř totožnou. Sdíleli společné cesty a všechny možné radovánky.

Itálie jako nové útočiště

Zpěvačka miluje léto a teplé destinace, zimní měsíce pravidelně tráví společně se svou dcerou Lolou na Bali. Teplé podnebí je určitě i to, co se jí líbí v Itálii. Své pocity z destinace, kde teď tráví nejvíce času, svěřila fanouškům ve svém Instagramovém postu: „Když zapadá slunce v Turíně… i na této adrese trávíme společný čas s mojí smečkou. A poslední dobou dost často. Těší mě, že stejně jako mně, se v tomto městě líbí i Lole. A co mě těší nejvíc je to, že všichni, kteří jsou v tomto příběhu pro mě důležití, a to včetně Matěje, jsou navzájem tzv. v míru a pohodě. Kéž by byl tento jev povinnou výbavou každé rodiny…“. V postu tak zmínila i svého bývalého partnera, hudebníka Matěje Homolu, který je otcem Loly. Ukázala tak, že mají opravdu hezký vztah i přes bouřlivý rozchod kvůli hudebníkově nevěře.