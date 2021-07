Kdy jindy než teď: Dara Rolins vystavila prsa a vybízí k tomu ostatní

Zpěvačka Dara Rolins je známá tím, že velmi dře na své postavě. Její úsilí však přináší ovoce v podobě vypracovaného těla, které by jí mohly mnohem mladší kolegyně jen závidět. Dara také ráda provokuje a na svém Instagramu často sdílí provokativní snímky. A přesně jeden takový sdílela i nyní!

Je jí již osmačtyřicet let, při pohledu na Daru Rolins by to ale tipoval jen málokdo. Populární zpěvačka dbá na vyváženou stravu, pravidelně cvičí a k tomu všemu ještě pečuje o svou dušení schránku. A náležitou péči jí tělo vrací v té nejlepší možné podobě. Dara má nádhernou postavu, kterou ráda ukazuje na svém Instagramu. Nemá přitom problém sdílet i poněkud odvážnější snímky, které v mužích vzbouzí touhu a v ženách obdiv a možná i závist.

Prsa ven!

Tentokrát slovenská zpěvačka ukázala postavu v plavkách, která upozorňují hlavně na její přednosti. Smyslně se tvářící blondýnka sdílela snímek od vody a dodala k němu i jisté poselství. „Ano, děvčata, kdy jindy než teď je na místě se takhle pěkně vyprsit! Je zvláštní, jak úzkostlivě si v zimních časech hlídáme každý centimetr při délce sukně, hloubce výstřihu, řešíme propustnost světla a potom v létě chodíme po světě prakticky nahé. Ať žije teorie relativity v přítomném čase,” prohlásila zpěvačka a motivovala tak ostatní žena, aby se nebály být odvážnější.

A reakce fanoušků na sebe nenechala dlouho čekat. „Wow, okouzlující, překrásná, nádherná. Tělo bohyně,” napsal jeden z uživatelů sociální sítě pod snímek. „Tyto plavky bych si já neoblékla, protože k nim žena musí vypadat. A ty tedy v nich vypadáš brutálně, ženo!” přidala se další z fanynek.

Ne všichni byli spokojení

Kromě slov chvály se ale pochopitelně našlo i několik komentářů, které zpěvačce poklony rozhodně neskládaly. „Nezlob se, Daro, věk neoklameš,” stojí v jedné z nepříznivých reakcí. Další z komentujících pro změnu pochválila vzhled Dary, ale plavky označila za „nelichotivé”. „Tohle se moc nepovedlo,” uvedla jedna z uživatelek.

Dara Rolins sdílela odvážnou fotku: