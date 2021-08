Dara Rolins naměkko: Smrt Karla Gotta ji zasáhla, od vdovy Ivany dostala dárek

Dara Rolins měla ke Karlu Gottovi velmi blízko nejen proto, že ho znala od útlého dětství. Když zpěvák zemřel, Rolins popsala ztrátu jako kdyby jí odešel člen rodiny. O to více ji dojal dárek, který dostala od vdovy Ivany Gottové.

Dara Rolins se s Karlem Gottem seznámila už jako malá holčička. V roce 1984 Rolins s Gottem nazpívala Zvonky štěstí, kterých se jen v Československu prodalo přes 200 tisíc kopií.

O rok později píseň vydali v Německu pod názvem Fang das Licht a skladba se chytila také v Rakousku, Švýcarsku, státech Beneluxu a Rusku.

"Mám pocit, jako kdybych přišla o někoho z rodiny, jako by mi odešel druhý otec nebo strýc. Někdo, koho jsem potřebovala ve svém životě," napsala zdrcená Rolins, když zemřel Karel Gott. Zpěvačka je ovšem přesvědčená, že Zlatý Slavík dál žije díky odkazu, který po sobě zanechal.

Dara Rolins mluvila s Karlem Gottem naposledy pár týdnů před jeho smrtí

Dara Rolins stejně jako všichni fanoušci Karla Gotta věří, že tu s námi slavný zpěvák bude díky své hudbě navěky. "Říkalo se, že mu ubývají síly a že s tím bojuje jako lev. Pak přišel moment, kdy asi už cítil, že to neporazí. Možná i on sám to nechal přijít. Tyhle věci patří k životu. Karel měl za sebou krásný život, dokázal toho hodně. On pro mě stále žije. Protože je toho tolik, co za sebou zanechal," řekla hvězda před časem webu Pluska.cz.

Poslední kontakt s Karlem Gottem prý proběhl pár týdnů předtím, než podlehl rakovině. "Komunikovali jsme spolu po telefonu. Bylo to v době, kdy slavil kulatiny. S Ivankou mi volali z auta, chtěli, abych přišla," svěřila se Rolins stejnému webu. Nakonec ale na oslavu Gotta nedorazila, jela totiž s dcerou do Ameriky.

"Byla jsem s Laurou v té době v New Yorku. Kdyby to nebyl její vánoční dárek, určitě bych to zrušila. Byl tam však i koncert Ariany Grande, kterou ona zbožňuje, byl to náš týden v New Yorku poprvé, všechno, co k tomu patří. Natočily jsme mu super video z Times Square, které potom pouštěli na plátně na oslavě. Karel to pochopil, protože shodou okolností i jeho princezny jsou velké fanynky Ariany Grande," vysvětlila tehdy zpěvačka, proč na akci nemohla.

Ivana Gottová dala Daře Rolins dárek

Dobré vztahy s rodinou Gottových udržuje Dara Rolins i po úmrtí Karla Gotta, s vdovou Ivanou je pravidelně v kontaktu a dostala od ní i autobiografickou knihu Má cesta za štěstím, která šla nedávno do prodeje.

"Děkuji Ivanko. I Love You," napsala Rolins k fotce na Instagramu, na které drží dílo zesnulého zpěváka.

Kniha udělala Daře evidentně velikou radost, smrt blízkého přítele je pro ni ale stále velmi bolestivou záležitostí.

Dara Rolins brala Karla Gotta jako svého druhého otce.

Zdroj: profimedia