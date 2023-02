Dara Rolins za slávu vděčí Karlu Gottovi: Vzal ji na místa, kam jiní nesměli

Zdroj: Profimedia

Dara Rolins se po svých 50. narozeninách ohlížela zpět do minulosti a hodnotila své úspěchy. Během toho se rozpovídala také o spolupráci, která jí naprosto změnila život. A nešlo pochopitelně o spolupráci s nikým jiným než s Karlem Gottem. Čím jí Mistr nejvíce pomohl?

Zpěvačka Dara Rolins před nedávnem oslavila své 50. narozeniny, ke kterým sobě i svým fanouškům darovala v pražské O2 areně svůj velkolepý koncert, na němž zazněly její největší hity. Po dosažení jubilea se ale také poohlédla za svou kariérou a v rozhovoru pro slovenský deník Nový Čas vzpomínala na toho nejdůležitějšího muže, s pomocí kterého si uvědomila, čeho všeho chce ve svém životě dosáhnout.

Přerod z Darinky v Daru

Dara se zpěvu věnovala už od útlého dětství, velkých úspěchů ale začala dosahovat až ve chvíli, kdy se spojila s Karlem Gottem. „Spolupráce s Karlem Gottem měla asi ten největší a nejširší význam ve všech směrech, protože s ní souviselo i celé životní období. Nebylo to jen o jedné písničce, ale i o všech ostatních duetech, které jsem nazpívala. Zvonky štěstí prorostly celou životní etapu, jsou vlastně stále živé, dnes je to evergreen. Ne že by ostatní nebyly,” uvedla Dara v rozhovoru.

„Tuto spolupráci i tím, že byla tak brzy, mám vlastně spojenou s přerodem toho malého děvčátka Darinky na dospělou Daru,” dodala ještě zpěvačka, které se nedávno podařilo vyprodat celou O2 arenu.

Karel mi dal směr

Spolupráce s Karlem Gottem byla pro Daru zlomová i v tom, že nejenže byla všem na očích, ale mohla se dostat i k zahraničnímu publiku. A tak její hvězda strmě stoupala. „Karel dal i jasný směr mému životu, protože jsem se díky této písničce přestěhovala z Bratislavy do Prahy a tím pádem se hudební vír začal točit mnohem rychleji a úplně jasně udával to, kam se chci dále ubírat. Otevřel se mi svět, měla jsem možnost už v té době cestovat do zakázaných kapitalistických států, což mi otevřelo oči a velmi rychle jsem pochopila, po čem toužím,” prohlásila zpěvačka, která se právem řadí mezi nejúspěšnější česko-slovenské hudebníky vůbec.