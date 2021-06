Dara Rolins vystavila sexy postavičku v Dubaji a promluvila o vážném zranění

Jakmile to jde, odlétá k moři. Dara Rolins si dovolenou po celoročním zápřahu jistě zaslouží. Byť jí pandemie nedovolila koncertovat, ani na chvíli nepolevila. Když už si mohla konečně odpočinout, způsobila si vážné zranění. Leháro na pláži a chození po památkách jí to značně zkomplikovalo.

Zranění si zpěvačka způsobila během kolem bazénu. „Vyvrknutý kotník jsem na dovolené ještě neměla. Dost zbytečný zážitek, povím vám, ale to mám za to. U bazénu se prostě co? Neběhá,“ konstatovala na sociální síti, kde umístila snímek se zafačovanou nohou.

„Už třetí den jsem sice dost nepoužitelná, funguju spíš jako pozorovatel a komentátor, ale vlastně jsem ráda, že ten obvaz skončil na mojí a ne jiné nožce. Chtěla jsem napsat menší, ale to by už dávno nebyla pravda,“ poukázala Dara na to, že její dcera Laura roste jako z vody.

Křivky má Dara dokonalé

„Naštěstí si Lola tentokrát vzala svoji sestřenici Rózu, takže se baby beze mě fakt nenudí. A já jdu pro změnu ledovat, ať jsem zítra konečně fit,“ vzkázala fanouškům. Nutno podotknout, že na kráse jí to rozhodně neubralo.

Dokonalou postavu jí jistě závidí i dvacetileté holky. Dara Rolins však nepřemýšlí nad tím, zda je pro někoho vzorem krásné ženy, ale uvažuje úplně o něčem jiném. O tom, jak se všechno od dob pandemie změnilo. „I když se svět uzdravuje, vrací do normálu, to, že se tak děje pomalu, je zřejmé na každém kroku, ve všem a všude,“ tvrdí Dara.

V místě, kde bydlí, je téměř liduprázdno

„Poloprázdná letiště, města, pláže, restaurace, hotely. Všude je víc místa, což je v některých souvislostech fajn, každopádně ale dost nepřirozené,“ myslí si.

„I to, že si udělám fotku v jinak vždy mega rušném hotelovém lobby sama, bez hromady proudících turistů v pozadí, je vlastně malý zázrak,“ zakončuje svoje povídání. Sama určitě doufá, že na příští dovolené už v liduprázdném rezortu nebude.

