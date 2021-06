Dara Rolins: Návrat k Matějovi Homolovi? Zpěvačka promluvila o svém soukromí!

Dara Rolins se před několika lety rozešla s Patrikem Vrbovským alias Rytmusem a od té doby nového muže nenašla. Fanoušci se proto často ptají, zda má zpěvačka partnera, nebo je sama a dokonce ji spojují s otcem její dcery Laury, Matějem Homolou. Rolins se proto rozhodla své soukromí po delší době okomentovat a vyvrátit fámy.

Dara Rolins a Patrik Vrbovský spolu tvořili pár dlouhých sedm let a zdálo se, že jejich vztah nemá žádné trhliny. O to více veřejnost překvapilo, když dvojice oznámila v roce 2018 rozchod.

O důvodu rozpadu vztahu se dlouho spekulovalo. Zpěvačka později přiznala, že hlavním problémem byl fakt, že s raperem odmítla založit rodinu. "To vás fakt nenapadlo, že jeden z důvodů našeho rozchodu byl právě fakt, že s ním dítě nechci? Když někoho přestaneš milovat, souvisí s tím i fakt, že už s ním nechceš dítě. A tak si povíte, že půjdete oba vlastní cestou. Při rozchodu nemusí jít vždy zákonitě o zklamání, podrazy, výčitky a hysterii. Rozešli jsme se v míru. A já si budu v míru vzpomínat, kdy chci, jak a na co chci, kdy se mi zachce," vysvětlila tehdy na svém Instagramu.

Od rozchodu už uběhlo několik let, Dara Rolins ale zatím toho pravého nenašla. Často ji proto fanoušci spojují s různými muži a mezi nimi je i zpěvák kapely Wohnout, Matěj Homola, s nímž má zpěvačka dceru Lolu.

Fanoušci by rádi viděli Matěje Homolu s Darou Rolins pohromadě, hudebník má ale vztah!

Dara Rolins nedávno sdílela na svém Instagramu fotografii se svou dcerou a jejím otcem Matějem Homolou. Jako vždy společný snímek spustil lavinu komentářů, že by se bývalí partneři měli dát dohromady.

"Stará láska nerezaví, moc vám to sluší," nešetřili sledující chválou. "Konečně pořádný úsměv, jak se patří, krásní jste," rozplývali se fanoušci nad rodinnou fotografií.

Zpěvačka je na podobné poznámky zvyklá a proto ze slušnosti ke svému bývalému partnerovi napsala všem jasný vzkaz.

"Matějovi už to několik let sluší s Andreou," zatrhla zpěvačka spekulace

"A jen na závěr, pro ty, kteří budou mít opět nutkání zmínit, že by nám to spolu slušelo. Matějovi to už několik let sluší s jeho slovenskou přítelkyní Andreou. A stejně jako s Matějem, i s ní máme já i Lola skvělý vztah a těší nás, že jsou spolu šťastní," vyvrátila Dara Rolins všechny klevety o ní a Homolovi.

Zpěvák známé kapely je prý šťastně zadaný a tak vztah, který spolu rodiče Loly mají, je skutečně čistě přátelský. Po fotkou se kromě fanoušků vyjádřilo k nezvykle přátelskému přístupu bývalých partnerů i několik známých tváří.

"Jé, zlatíčko, moc vám to spolu sluší. Září z vás láska, spokojenost a radost. Držím Matějovi palce, i tobě," napsala modelka Andrea Verešová. "Je to pecka! Krásná práce. A Vy 3 moc fajn," přidala se Kateřina Hrachovcová. Nezbývá než dvojici popřát mnoho štěstí a aby jim přátelství vydrželo i do budoucích let.

Matěj Homola s Darou Rolins a jejich dcerou Lolou působí jako dokonalá rodinka.