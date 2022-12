Kontroverzní milenci Dary Rolins: Namachrovaný raper i nevěrný bohémský skejťák

Zdroj: Profimedia

Dara Rolins je i ve svých padesáti letech krásná žena, které by mohla postavu závidět lecjaká dvacítka. Není tedy divu, že na ni vždy muži stáli fronty. A že to byla vydařená partička, to si můžete být jisti.

Kdybyste se měli podívat na muže, kteří prošli postelí Dary Rolins, našli byste směsici typů a povah, nad kterou zůstává rozum stát. Od movitých podnikatelů, herců, zpěváků i tanečníků, až po muže na hraně zákona či slavné fotbalisty.

První velkou láskou Dary, která se dostala do médií, byl Sagvan Tofi. Zpěvačka s ním chodila dva roky, než ji začal podvádět s modelkou Simonou Krainovou. Obě dívky se díky této nevěře seznámily a padly si do oka tak, že se na mnoho let staly nejlepšími kamarádkami.

„Dlouhou dobu jsem kolem Darinky kroužil, trvalo to dobu, než jsem se k ní dostal. Začali jsme spolu chodit, jenže pak přišel můj první klip Tak mě líbej, kam na konkurz přišla taky Simona. Natočili jsme ho a pak se nějaký čas neviděli. Jiskra přeskočila poté, co jsme spolu natáčeli film. Prostě jsem miloval dvě holky,“ vyjádřil se ke vztahu Tofi v pořadu Telebrity.

Trenýrkového krále jí později vzala rakovina

Následoval vztah s trenýrkovým králem Petrem Vlasákem. Ten trval asi dva roky a i když nevydržel, vždy zůstali kamarádi. Když Vlasáka zabila rakovina, Rolins to velmi těžce nesla.

Dalším bouřlivým vztahem byly tři roky po boku tanečníka Jana Bursy. Ten chodil i se Zuzanou Norisovou. Dvojice se neustála rozcházela a dávala dohromady. Jejich vztah byl založen především na vášni.

Nejkontroverznějším milencem Rolins byl srbský herec Dragan Radivojevič. S tím randila několik měsíců. Většinou obráželi večírky a když se Dara dozvěděla, že má oplétačky se zákonem, protože se zapletl do vykrádaček bytů a domů, šli od sebe.

Zavzpomínat bychom měli i na elegána Radka Pokorného. Tento seriózní podnikatel chodil i s Lucií Bílou. Po několika měsících se Dara s Radkem ale rozešli.

S hokejistou Bednářem nechtěla založit rodinu

Jestli to s někým vypadalo navždy, bylo to s hokejistou Jardou Bednářem. Vypadalo to, že dvojice se vezme a bude spolu do konce života. Jenže takhle to cítil jen Bednář. Chtěl se usadit a mít děti, zatímco Rolins chtěla budovat kariéru.

Nakonec však i Dara dítěte dosáhla a to s muzikantem a zpěvákem kapely Wohnout Matějem Homolou. Vydrželi spolu však jen do té doby, než bylo Lauře devět měsíců. Bohémský skejťák totiž zpěvačku podváděl se svou manažerkou.

Tři roky po rozchodu s otcem svého dítěte se událo ohromné překvapení a to, když kráska začala chodit s namachrovaným raperem Rytmusem. Vydrželi spolu sedm let, snažili se o dítě a vypadalo to na svatbu. Nakonec se ale také rozešli.

Posledním milencem, kterého Rolins představila fanouškům, je fotbalista Pavel Nedvěd, se kterým randí několik měsíců. Nyní to však vypadá, že i tento její partner má oplétačky se zákonem. Co se ale musí nechat, umí se za ni postavit. Před pár dny dal pěstí stalkerovi, který se dostal do domu zpěvačky.

Zdroje: Sociální sítě, Telebrity