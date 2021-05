Dara Rolins a tragická nehoda: Po letech zavzpomínala na nejhorší moment života

Zpěvačka Dara Rolins se během svého života dokázala vypracovat takřka na vrchol, byly ale časy, kdy si návrat na pódia neuměla úplně představit. Mohla za to její tragická nehoda, při níž v létě 2010 zahynul motocyklista. Dara ale sebrala všechny síly a svým vnitřním démonům se postavila čelem.

V létě roku 2010 se zpěvačce Daře Rolins změnil od základu život. Tehdy totiž projížděla ve svém Mercedesu Šáreckým údolím, když se střetla s malým motocyklem, na němž se z rybaření vracel domů třiašedesátiletý muž. Zpěvačku mu okamžitě poskytla první pomoc a zavolala záchranou službu. Zpočátku se zdálo, že jeho zranění nebyla natolik vážná. Po třech hodinách od nehody však muž zemřel. Nyní, po více něž deseti letech od nehody, Dara zavzpomínala na smutné období, kterým si musela projít.

Jako když vás někdo zmuchlá

„V té době jsem prožívala dvě emoční vlny, rozešla jsem se s Matějem a tomu ještě přecházela dopravní nehoda, bylo to hodně dlouhé a vyčerpávající,” přemítala zpěvačka zpětně v rozhovoru pro DVTV, jak shod událostí ovlivnil její život. „Celá ta událost mě udělala mnohem zranitelnější a citlivější. Přiznávám, semlelo mě to. Jako když vás někdo zmuchlá a pokřiví,” dodala ještě.

„Trvalo mi x let, než jsem se znovu narovnala a mohla se vrátit na pódium. Měla jsem pocit, že se nesmím usmát a být šťastná,” popisovala Dara, jak se na ní tragédie podepsala. „Často jsem si to myslela. Trvalo to dlouho. Byl to osud a nešťastná náhoda, která se může stát každému,” svěřila se vyrovnaně zpěvačka, která nyní přece jen přenechává řízení raději svému manažerovi.

Práce jí velmi chybí

V klasickém pracovním zápřahu tráví Dara hodně času v autě, a to hlavně ve večerních hodinách. Řídí za ni manažer a ona se tak může připravovat či relaxovat na zadním sedadle. „Hodně času trávím na zadní sedačce, není to moc zábavné, ale patří to k mé práci. Ani bych nevěřila, jak mi to bude chybět,” řekla k práci v souvislosti s pandemií koronaviru. Ani zpěvačka se tak nemůže dočkat, až se vrátí na pódium.

V době lockdownu měla alespoň čas na správu svého Instagramu, na němž má bezmála 700 tisíc sledujících. „Je pro mě důležitý ze dvou důvodů, můžu tam uvádět věci na pravou míru. Je to můj kanál a důležitý instrument. Je to i mocné médium v rámci promování čehokoliv,” nechala se ještě slyšet o tom, jak jsou pro ni sociální sítě důležité.

Dara Rolins zavzpomínala na tragickou nehodu:

#youtube|7uiClaevbC8|305s#