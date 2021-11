Že by přijel princ na bílém koni? Dara Rolins promluvila o lásce

Zdroj: Profimedia

Dara Rolins od rozchodu s Patrikem Vrbovským ani po letech nepotkala nového partnera. Krásná zpěvačka má nejspíš na muže smůlu, nyní ale promluvila o lásce a přátelství, že by konečně přijel princ na bílém koni?

Dara Rolins žila sedm let po boku Patrika Vrbovského alias Rytmuse, jelikož ale raper toužil po dítěti, jejich cesty se nakonec rozešly.

Rytmus se z rozchodu rychle oklepal, jelikož potkal Jasminu Alagič, kterou si po krátké známosti vzal za manželku a dnes spolu vychovávají dvouletého syna Sanela.

Zatímco ex Dary Rolins našel štěstí, ona ani několik let od rozchodu stále nepotkala toho pravého. Zpěvačka má skvělý vztah s otcem své dcery Laury, Matějem Homolou. Proto fanoušci jeden čas spekulovali, zda se k sobě bývalí partneři náhodou nevrátili, to ale hvězda důrazně popřela.

Zpěvačka vztahy neřeší, oporu má ve svých nejbližších

Ačkoliv je Dara Rolins už několik let bez partnera, single život jí ale zatím evidentně nevadí. Zpěvačka prý našla oporu ve svých přátelích.

"Celý život říkám, že ze všeho nejdůležitější jsou ti správní lidé okolo nás," napsala Rolins na svém Instagramu a přidala společné fotografie s kamarádkami.

"Jejich láska, přátelství, loajalita… A umění rozlišit parazity od těch, co vás milují, i když právě "nezáříte". Mám milion známých, hodně kamarádů, hrstku mně opravdu blízkých, spolehlivých, roky ověřených přátel a šest sester. A vůbec nevadí, že jen jedna z nich má stejnou mámu jako já," dodala.

Žádného muže ale Dara ve svém děkovacím příspěvku nezmínila, takže to vypadá, že zatím žádná nová známost na obzoru není. Tak snad se časem na hvězdu usměje štěstí, po letech samoty už by milého parťáka po svém boku jistě uvítala.

Dara Rolins není sama, tráví čas s kamarádkami.