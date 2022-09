Dara Rolins promluvila o lásce s Nedvědem, kdo je ve vztahu pánem?

Zdroj: Profimedia

Dara Rolins a Pavel Nedvěd nedávno oslavili roční výročí a hrdličky spolu tráví každou volnou chvilku. Skloubit nabité pracovní diáře je ale mnohdy pro dvojici nelehký oříšek. Zpěvačka se rozpovídala o tom, jak zvládá naplánovat kariéru, mateřství a vztah s vytíženým viceprezidentem.

Dara Rolins je velice vytížená žena. Zpěvačka se stará o svou dceru Lauru, pravidelně koncertuje a podniká v oblasti módy. To vše zvládá hvězda československého showbyznysu na jedničku, s příchodem nové lásky si ale musí Dara o to více předem plánovat své aktivity.

"Je toho tak akorát, abych si to stihla všechno užít," svěřila se webu Extra. Svůj drahocenný čas musí ovšem rozložit mezi Českou republiku, Slovensko a Itálii, což není jednoduchý úkol.

Rolins přiznala, že musí mnohdy ve svých aktivitách udělat mírné ústupky, aby se mohla vídat se svým partnerem Pavlem Nedvědem.

V kanceláři od pondělí do neděle

"Jsem svým vlastním pánem, i svého času, jsem svobodný umělec, takže si to hlídám a koriguju a v pravý moment jsem pochopila, že když si chci opravdu užít svůj aktuální vztah, tak to budu já, kdo bude muset s tím časem víc hýbat," prozradila Dara Rolins v rozhovoru pro výše zmíněný web.

Jelikož je Nedvěd pracovně zaháčkovaný v Itálii, musela se zpěvačka jeho programu přizpůsobit.

"Pavel je mnohem víc fixovaný na Turín, na kancelář, do které musí, jako viceprezident pěkně v kravatě od pondělka dokonce až do neděle, potom zápasy… má toho moc, takže kdybych to nebyla já, kdo v tom čase udělá ten prostor, pak bychom neměli tu šanci se vidět tak často," vysvětlila s tím, že jí nedělá problém dělat v tomto ústupky. "Já se velice dobrovolně a ráda přizpůsobuji," uzavřela.

Dara Rolins je po uši zamilovaná