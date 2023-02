Nespustil z ní oči: Nedvěd utěšoval Daru před megakoncertem, co jí poradil?

Zdroj: Profimedia

Dara Rolins má za sebou největší koncert za svou kariéru a ačkoliv je hvězda na hudební scéně přes čtyřicet let, stále před vystoupením trpí trémou. Před narozeninovou show zpěvačku uklidňoval její partner Pavel Nedvěd.

Dara Rolins si ke svým padesátým narozeninám nadělila vskutku velkolepý dárek. Zpěvačce se podařilo vyprodat O2 arenu, kde kromě ní vystoupila celá řada hostů z české i slovenské scény.

Není divu, že hvězda měla před životním vystoupením pořádnou trému, tu jí ale pomohl zahnat její přítel Pavel Nedvěd.

"Je to jako před každým zápasem. Než se dotkneš balonu, jsi nervózní. Sto tisíc lidí, koukneš se nahoru a ono to nekončí. Trocha stresu to je," utěšoval Rolins bývalý fotbalista, který byl své partnerce oporou při jejím největším koncertu v kariéře.

Překvapení večera

Dara Rolins během téměř tříhodinové show zazpívala své největší hity. Došlo i na Karla Gotta, s nímž si Dara zazpívala notoricky známé Zvonky štěstí jako virtuální duet.

Fanoušci jásali nadšením také u skladby Nebe, peklo, raj, největším překvapením celého večera byla ovšem přítomnost Patrika Vrbovského alias Rytmuse, se kterým Rolins po rozchodu měla vztahy na bodu mrazu. "Silní muži vždy definovali můj život. Vždy to tak bylo a bude," okomentovala poté, co si společně zapěli píseň Party DJ. "Jsou tady všichni, které respektuji a nějakým způsobem patřili do mého života," dodala padesátiletá hvězda. Tím ale překvapení pro přítomné neskončila, na pódiu se objevila i Dařina čtrnáctiletá dcera Lara Homolová.

"Děkuji vám, ještě jsem se z toho nevzpamatovala. Non stop v hlavě přemítám "hajlajty" večera, bylo jich tolik. A tenhle je jeden z těch zásadních, moje Lola, se mnou poprvé na jevišti," napsala pyšná maminka ke společné fotce s půvabnou dospívající dívkou, která nejspíš půjde v jejich šlépějích.

Lola Homolová si poprvé zazpívala se slavnou maminkou