Dara Rolins a luxus: Oblečení do lesa za 30 tisíc, večerní šaty za čtvrt milionu

Zdroj: Profimedia

Pro zpěvačku Daru Rolins je věk jen číslo. K popové divě patří neodmyslitelně dokonalé a provokativní oblečení. Půvabná blondýnka se nikdy nebála sáhnout po odvážném a hlavně luxusním kousku. Za kabelky je schopná utratit statisíce a za jeden kus oblečení klidně padesát tisíc.

V poslední době na sebe upoustala Dara pozornost, když vyrazila do společnosti v podobných šatech jako herečka Brooks Nader. Fialové, flitrované šaty měly velmi netypický střih. Slovenská hvězda za ně sklidila ostrou kritiku.

Statisíce za oblečení

Dara si na kvalitní kousky velmi potrpí. Kvůli vztahu s Nedvědem, který v Itálii dlouhodobě žije, začala do metropole módy jezdit více a více. Lepší místo pro své luxusní nákupy by si nemohla přát. Modely velmi často a hrdě nosí do společnosti, vždy se jedná o trochu extravagatní kousek, ke zpěvačce tento styl zkrátka patří. Například na párty slovenské kliniky krásy vynesla krátký světle růžový overal od Gucciho v hodnotě 54 tisíc korun. Na finále modelingové soutěže dorazila zase v oversize bundě a kalhotách značky Fendi. Jen samotná bunda od této značky vyjde kolem sedmdesáti tisíc korun, celkový outfit doplněný i značkovou kabelkou se tak vyšplhal k astronomickému čtvrt milionu.

Popová diva si luxusní oblečení neužívá jen ve společnosti. Dle jejího Instagramu je znát, že Gucci svetr za bezmála třicet tisíc si vezme klidně i na procházku do lesa se psem. Když už zpěvačka vyrazí v obyčejném bílém tílku, nezapomene svůj outfit obohatit alespoň drahou kabelkou. Na jedné letní akci předvedla velkou, krémovou tašku značky Louis Vuitton, cena těchto doplňků se pohybuje kolem sto tisíc.

Vlastní značka

Milovnice módy se pustila i do svého podnikání v této oblasti. Její denimová kolekce džínů, halenek a šatů není rozhodně pro někoho z chudých poměrů. Zatímco halenky se pohybují kolem čtyř tisíc, cena džínů se šplhá až k sedmi tisícům. Na eshopu zpěvačky najdete i sekci doplňků, náramek z korálků se tam pohybuje kolem pěti set korun. Dara se pustila i do svého parfému, který dostal název po její dceři L'AURA. I tento kousek se svou cenou přibližuje ceně parfémů předních značek. Luxus k nestárnoucí zpěvačce zkrátka neodmyslitelně patří.

Zdroje: Gucci, Louis Vuitton, vermibydara.com