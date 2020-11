Dara Rolins: Milovat naplno se jí často nevyplatilo!

Slovenské zpěvačce Daře Rolins táhne na padesát, při pohledu na ni by však padesátku tipoval málokdo. Své tělo považuje za chrám, o který je potřeba pečovat. Již několik let jezdí pravidelně na jaře do Indonésie, kam vyráží relaxovat a cvičit. Je skvělým příkladem toho, že čistá mysl dokáže vykouzlit krásné tělo.

Přesto zažila několik vztahů, které nevyšly. Jako by snad měla smůlu na muže. Které z jejích partnerů lze považovat za osudové?