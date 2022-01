Zamilovaná Dara Rolins: Na Instagramu pěla ódy na Pavla Nedvěda

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Dara Rolins je v posledních měsících šťastnější než kdy dřív. Již nějakou dobu totiž její srdce patři fotbalistovi Pavlu Nedvědovi, s čímž se nestárnoucí kráska již dávno netají. Na konci roku 2021 pak na sociální síti sdílela sérii fotografií, na kterých se ke svému milému láskyplně tiskne a dojemnými slovy rozněžnila nejen své sledující, ale také sama sebe.

Jejich láska trvá už několik měsíců, teprve ale až nedávno se o ní Dara Rolins podělila na sociální síti. A informací způsobila pořádný poprask. „Dovolím si tvrdit, že aktuálně neexistuje v Čechách a na Slovensku nikdo, komu by uniklo, že Dara ulovila medvěda. Teda pardon. Nedvěda,” napsala 12. prosince populární slovenská zpěvačka na svém Instagramu a k postu připojila i fotografii své nové lásky.

Ze zprávy byli její fanoušci nadšeni. Dara své štěstí v lásce totiž v minulosti zkoušela už několikrát, pokaždé ale bezúspěšně. Naposledy dlouhé roky randila s Patrikem Rytmusem Vrbovským a mnozí měli za to, že spolu dvojice zestárne. Jenže tak se nestalo, přišel drsný rozchod a Dara byla několik let sama. Nakonec k ní ale láska opět přišla.

Lásku už neskrývají

S fotbalistou Pavlem Nedvědem se seznámila už dávno, osud ale jejich životní cesty naplno protnul až letos. Už před několika měsíci mezi dvojicí přeskočila jiskra. Zpočátku oba vztah tajili, teď už se o něj ale pyšně dělí s celým světem. Na konci roku 2021 Dara dokonce zveřejnila další sérii snímků, na kterých se se svým partnerem s láskou usmívají jeden na druhého, a přidala i několik krásných slov. Jak ale zpěvačka přiznala, dlouho přemýšlela, co k fotografiím napsat. Nakonec ale našla ty nejkrásnější věty, s pomocí kterých rozněžnila drtivou většinu svých fanoušků.

Ať je i vaše srdce plné lásky

„Už nějakou chvíli přemýšlím, co k těm fotkám napsat. To je moc, to je málo, to zní dětinsky. Při každé větě mě napadne nějaká doprovodná emoce, která definuje nedostatečnou spokojenost. Jasně, nejlepší je se na to vykašlat a napsat to, co člověk cítí. Když ale víte, že si to nepřečtou jen členové vaší rodiny, nastoupí určitá sebereflexe a zodpovědnost, kterou do daných slov vkládáte,” napsala Dara Rolins, s jakou opatrností psala text k fotografiím se svým milým. Pak ale našla ta nejlepší slova, kterými popřála svým fanouškům hodně lásky a se kterými zároveň ukázala, nakolik je momentálně zamilovaná.

„Přejeme vám, aby ani ve vašem životě nechyběl ten pohyb proudícího citu jak směrem ven, tak směrem k vám. Ať je i vaše srdce plné lásky. PS: Nevěřila bych, že i mně doběhne na konci roku taková romantická nálada,” vzkázala Dara Rolins svým fanouškům.