Dara Rolins s Nedvědem jen září: V ulicích Turína dávají na odiv svou lásku

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Dara Rolins je už několik měsíců šťastná po boku fotbalistky Pavla Nedvěda. I když oba žijí v jiných zemích, snaží se každou volnou chvíli trávit spolu a ukazují, že i vztah na dálku může fungovat na jedničku. Tentokrát se Dara vydala za svou láskou do Turína, aby si společně opět užili krásné chvíle. A dokonce se na čas vzdala sociálních sítí.

Po několika neúspěšných vztazích je Dara Rolins už nějakou tu dobu opět až po uši zamilovaná. Od doby, co randí s fotbalistou Pavlem Nedvědem, jen září a je na první pohled jasné, že prožívá chvíle obrovského štěstí. A to i navzdory tomu, že s partnerem nemůže trávit tolik času, kolik by chtěla. Žijí od sebe totiž poměrně daleko. Zatímco Dara pobývá hlavně v Praze, její milý se usadil v italském Turíně. Ani dálka ale nemá tu moc jejich lásku zničit. Partneři totiž každičký volný moment využívají k tomu, aby mohli trávit čas spolu.

Ukázková láska

Dara Rolins zpočátku ohledně svého vztahu mlžila, jen co svým fanoušků na sociální síti přiznala, že se zakoukala do Pavla Nedvěda, nemá problém s tím čas od času sdílet jejich společné snímky a pochlubit se všem svou zamilovaností. Dara před pár dny vyrazila za Nedvědem do Turína a na nějaký čas se odmlčela. Její obdivovatelé si tak jistě kladli otázku, co se asi tak mohlo stát, že se jim zpěvačka na svém Instagramu dlouho neozvala. Nestalo se ale naštěstí vůbec nic. Dara si jen chtěla naplno vychutnat okamžiky strávené se svou láskou.

„Mám se dobře, jsem právě v Turíně s mým chlapcem. Nejsem tak aktivní na Instagramu, protože si po dlouhé době konečně užívám soukromý život. Mám takovou pauzičku,” vysvětlila zpěvačka pro TN.cz svou neaktivitu.

Přijela partnera podpořit

Návštěva Dary v Turíně Pavlovi jistě přišla vhod, a to možná z více důvodů než kdy jindy. Fotbalový klub Juventus, ve kterém Nedvěd působí jako viceprezident, totiž prožívá náročné období, neboť se mu nepodařilo uspět v domácí soutěži. Podpora a vlídná slova Dary jsou nyní jistě tím, co fotbalista ocení.