Dara Rolins a Pavel Nedvěd na stavbě domu nešetří: Jen pozemek stál miliony

Zdroj: Profimedia

Přípravy na stavbu domu, kterou mají Dara Rolins a Pavel Nedvěd v plánu, jsou v plném proudu. Po uši zamilovaná dvojice už dokonce v Itálii zakoupila stavební parcelu, na níž jejich zbrusu nové hnízdečko lásky vyroste. A rozhodně nešlo o levnou koupi.

Dara Rolins a Pavel Nedvěd sice nežijí v jedné zemi, přesto spolu tráví tolik času, kolik jim jen jejich nabitý diář umožňuje. Zpěvačka za svým milým často cestuje do Itálie, kterou si naprosto zamilovala. Nejvíce ji ovšem okouzlila oblast kolem italského jezera Lago Maggiore, kde si nyní hrdličky postaví své vlastní hnízdečko lásky.

Pozemek za miliony

Podle italského webu Prealpina si už dvojice stačila u jezera pořídit pozemek za jeden milion eur (zhruba tedy 24 milionů korun). Parcela je pak velká bezmála 2000 tisíc metrů čtverečních. Jedním domem ale dvojice nekončí. Chtějí mít totiž vlastní zázemí i v Česku. „Po domě v Itálii by si rádi postavili ještě jeden v Praze. Je to logické. Když on žije v Itálii a ona v Česku, tak aby měli na obou místech svoje bydlení,” uvedl zdroj z jejich okolí pro slovenský deník Nový Čas.

Přípravy na spadnutí

Dara s Pavlem nemají po nákupu pozemku už nač čekat, a protože se chtějí svého italského sídla dočkat co nejdříve, už brzy započnou všechny práce. „Je to tak. Za měsíc se začíná stavět. Těšíme se všichni tři,” nechala se zpěvačka slyšet.

Netají se také tím, že si právě domy v Itálii a v Česku nadělí místo potomků. „Rozhodli jsme se, že to chceme udělat, protože děti už spolu mít nebudeme, tak aspoň naše domy budou našimi miminky,” usmívala se Dara. Kromě toho si stavbou splní Pavel Nedvěd svůj velký sen, neboť vždy toužil po tom bydlet u jezera. „A pro nás je to něco, o čem se nám ani nesnilo,” dodala zpěvačka, které se společně se svou dcerou romantického stavení nemůže dočkat.