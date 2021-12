Dara Rolins vedle Nedvěda jen září: Zpěvačka řekla, čím si ji fotbalista získal

Zdroj: Profimedia

Fanoušci Dary Rolins nemohou přestat mluvit o její nové lásce. Jen před pár dny zpěvačka na sociální síti přiznala, že tvoří pár s fotbalistou Pavlem Nedvědem, a okamžitě ji zahrnula lavina pozitivních reakcí a přání úžasné společné budoucnosti. V samotném příspěvku Dara uvedla několik věcí na pravou míru a zároveň přiznala, čím si fotbalista získal její srdce.

Několik dlouhých let byla sama a její fanoušci netrpělivě vyčkávali, kdy se vedle ní objeví nějaký partner. Zpěvačka Dara Rolins však samotu využila ve svůj vlastní prospěch a začala na sobě tvrdě pracovat. Nakonec k ní láska přišla sama. Jak Dara před pár dny potvrdila na svém Instagramu, její srdce patří fotbalistovi Pavlovi Nedvědovi. „Dovolím si tvrdit, že aktuálně neexistuje nikdo v Čechách ani na Slovensku, komu by uniklo, že Dara ulovila medvěda, tedy pardon, Nedvěda,” napsala Dara v příspěvku, ke kterému připojila i společnou fotografii se svou láskou.

V dobrém i zlém

Není přesně jasné, kdy konkrétně se dvojice dala dohromady, dá se však velmi dobře předpokládat, že to již bude nějaký ten pátek. Přece jen by svůj vztah nepotvrdili, kdyby šlo jen o nějakou krátkou známost. Navíc sama Dara uvedla, že svého partnera miluje. „I my jsme jen lidé, máme rodiny, děti, minulost i sny. Nejsme dokonalí, ale myslím, že máme oba srdce na pravém místě. I proto svého „nového” muže miluji, a stejně jako on při mně, stojím i já při něm. V dobrém i zlém,” dodala ještě zpěvačka, která po boku Nedvěda vypadá nesmírně šťastně.

To, na co se netěšili, je tady

Dara Rolins a Pavel Nedvěd si chtěli nechat svou lásku jen pro sebe, a to co nejdelší dobu. Oba si totiž byli vědomi toho, že po vyzrazení nepřijde jen vlna gratulací, ale také nenávistných komentářů. „A je to tu. To, na co jsme se oba netěšili, ale věděli jsme, že to jednou přijde,” napsala Dara poněkud zklamaně.

„Jako kdyby chtěl někdo z vás poslouchat názor na to, zda se k sobě s manželem nebo partnerem hodíte, anebo byste trvali na tom, aby všichni věděli seznam vašich bývalých partnerů a byli seznámeni s výčtem chyb a omylů,” svěřila se zpěvačka. „Každopádně těm, kteří se radují s námi a přejí nám to, děkujeme,” dodala ještě.