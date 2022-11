Dara Rolins a Pavel Nedvěd u společného domu nekončí: Přišla řeč na miminka

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Dara Rolins a fotbalista Pavel Nedvěd jsou zamilovaní až po uši a zdá se, že v sobě navzájem našli své spřízněné duše. O tom ostatně svědčí i fakt, že se rozhodli postavit si v Itálii společně hnízdečko lásky. Mají ale v plánu zajít ještě dál.

Dara Rolins a Pavel Nedvěd před nedávnem oslavili první výročí svého vztahu a je jasné, že jejich láska jen kvete. A to i navzdory tomu, že udržují vztah na dálku, před kterým je mnozí varovali. Dara a Pavel si ale nic vymluvit nenechali a dnes by nemohli být šťastnější. Snaží se spolu trávit tolik času, kolik jen mohou. Střídavě proto jezdí do Česka a do Itálie. Aby ale jejich společné chvíle byli ještě krásnější, rozhodli se, že je budou trávit ve svém.

Společný dům

Podle italského deníku prealpina.it si zpěvačka a fotbalista zakoupili před pár týdny pozemek u italského jezera Lago Maggiore, které si velmi zamilovali. A na svém oblíbeném místě si postaví vlastní útočiště, aby nemuseli přebývat po hotelech. Tím ale hrdličky nekončí. Vlastní sídlo si totiž podle slovenského deníku Nový Čas chtějí vybudovat i v Česku. „Po domě v Itálii by si rádi postavili ještě jeden v Praze. Je to logické. Když on žije v Itálii a ona v Česku, tak aby měli na obou místech svoje bydlení,” prozradil zdroj z jejich okolí.

Budou mít miminka

Fanoušci zpěvačky jí často pokládají otázky, zda náhodou neplánuje s fotbalistou společného potomka. To ale Dara, která má čtrnáctiletou dceru Lolu, odmítá. „Dětí” se ale přece jen dočkají. „Rozhodli jsme se, že to chceme udělat, protože děti už spolu mít nebudeme, tak aspoň naše domy budou našimi miminky,” uvedla ke společnému rozhodnutí s Nedvědem zpěvačka, která se už jistě nemůže dočkat, až budou moci s partnerem trávit čas ve svém.