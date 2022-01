Dara Rolins odtajnila kus soukromí: Velké plány s Pavlem Nedvědem

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Dara Rolins září poslední měsíce štěstím. Už několik týdnů neskrývá svůj vztah s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem a dáva svou lásku na obdiv často na sociálních sítích. Společný čas tráví především v Itálii, kde i jejich románek začal.

Mimo hudbu se zpěvačka v posledních letech věnuje své značce Vermi. Produkty, které Dara nabízí jsou velmi rozmanité, najdeme mezi nimi parfém, svíčku, ale také kolekci džínů, které si oblíbila nejedna česká i slovenská celebrita. Dara je tak bez pochyb velmi produktivní a akční člověk. Plno času věnuje i cvičení a zdravému životnímu stylu. Její život tak působí velmi kočovně, a proto si dala do nového roku zajímavé předsevzetí.

Vyznání na sociální síti

Na své sociální sítě sdílela: „Mám v plánu si více užívat život, Lolu a svého muže. Chci méně kočovat i více investovat svůj čas jenom do věcí, které mě vyloženě baví,“ přiznala Dara s tím, že dříve brala nejrůznější nabídky, protože je od přírody workoholička.

I přes plánované zvolnění své fanoušky ujistila, že na ně nezapomene. "Slovy, hudbou, úsměvem, být s nimi v kontaktu za každou cenu a navzdory všemu. O to mi jde asi nejvíc, protože to cítím jako svoje poslání a dělá mi to největší radost," dodala zpěvačka pro server cas.sk. Vzápětí na svých sociálních sitích přislíbila i novou desku. Stáhnout se definitivně z hudební scény a přestěhovat se tak natrvalo do Itálie za svou láskou zřejmě v nejbližším čase neplánuje.

Rok plný novinek

Fanoušci se těší na nové album a očekávají v něm nějaký pořádný hit od své oblíbené zpěvačky. Nové album nebude to jediné, na co se mohou těšit. Novinky Dara představí i v produktech značky Vermi, které jsou vytvořeny a inspirovány přímo zpěvačkou samotnou. V těchto směrech se tedy zásadní zpomalení zřejmě konat nebude. Naopak spolupráce, kterých má na svých sociálních sítích požehnaně, si plánuje vybírat pečlivěji.

Slovenská diva se svěřila i s tím, že je pro ni velmi náročné být pořád „matkou pluku,“ jak se sama nazvala. Od toho je tu teď ale i Pavel, který snad Daře od některých povinností pomůže. Zpěvačka tak definitivně může zapomenout na bývalý vztah s raperem Rytmusem, který už několik let tvoří šťastný pár s moderátorkou Jasminou Alagič. Společně s ní Rytmus vychovává jejich syna Sanela.

Dara Rolins a Patrik Rytmus Vrbovský tvořili pár téměř sedm let. Po rozchodu trávila čas Dara především se svou dcerou Lolou, kterou má s hudebníkem Matějem Homolou. V posledních letech se často spekulovalo o tom, zda se k sobě pár vrátil. Homola s Darou koncertoval i na jejím vánočním koncertu v Lucerně. Na konci roku 2021 přiznala zpěvačka vztah se slavným fotbalistou Nedvědem na sociálních sítích a spekulacím byl konec.