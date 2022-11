Dara Rolins a Pavel Nedvěd do toho jdou po hlavě: Začali novou životní kapitolu

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Dara Rolins a její partner Pavel Nedvěd v létě oslavili roční výročí vztahu a jejich láska nadále kvete. O tom ostatně svědčí i fakt, že se rozhodli postavit si společně dům. Na břehu italského jezera Lago Maggiore už stačili zakoupit pozemek.

Dara Rolins se do Itálie naprosto zamilovala, nejvíce ji ale podle všeho uhranula oblast kolem jezera Lago Maggiore, na jehož břehu se svým partnerem Pavlem Nedvědem přednedávnem oslavila narozeniny. Druhé největší italské jezero mají hrdličky v plánu navštěvovat i nadále. Po hotelech ale evidentně spát nechtějí. Podle italského webu prealpina.it si totiž poblíž Lago Maggiore dvojice zakoupila pozemek za jeden milion eur. Vše nasvědčuje tomu, že na něm plánuji postavit vlastní hnízdečko lásky.

Velkolepá oslava

O krásu, kterou Lago Maggiore oplývá, se dvojice rozhodla před několika dny podělit i se svými nejbližšími, když Dara a Pavel uspořádali svou společnou oslavu narozenin. Tu nazvali Grande 100. Na velké slávě nechyběla celá řada dobře známých českých tváří. Dorazili například i zpěvák Matěj Ruppert anebo moderátor Leoš Mareš se svou manželkou Monikou. Ti díky oslavě strávili vůbec první noc od narození jejich dcery Alex sami.

„Když jsme byli pozváni, říkali jsme si, jak to uděláme s dcerou. Dara byla velkorysá a řekla nám, že si můžeme vzít někoho na hlídání. To jsme nakonec nevyužili. Byla to první noc, kterou jsme strávili bez dcery. I Dara pak říkala, že jí je potěšením, že jejich oslava bude navždy první nocí, kterou jsme strávili bez malého dítěte. Trvalo to sedm měsíců,” svěřil se Leoš v rozhovoru pro Expres.

Velká show

Hrdličky svou oslavu spojily, a to i přesto, že Dara padesát svíček oficiálně sfoukne až 7. prosince. V té době ale bude mít evidentně na práci jiné věci. S přicházející padesátkou totiž chystá obrovskou show. „Dara připravuje neskutečnou, gigantickou věc k padesátinám. Je to zahaleno rouškou tajemství. Bude to něco obrovského, co Dařini fanoušci nikdy nezažili. Spěla k tomu celý svůj život,” prozradil Mareš.