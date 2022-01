Dara Rolins se rozněžnila: Nevěřila jsem, že mě doběhne tak romantická nálada

Zdroj: Profimedia

Dara Rolins po letech samoty našla skutečnou lásku. Zpěvačka svůj vztah s Pavlem Nedvědem zprvu tajila, jelikož si chtěla s milencem užít co nejdéle soukromí, nyní ale Dara o nové lásce pěje ódy na Instagramu.

Dara Rolins si po nevydařeném vztahu s raperem Patrikem Vrbovským dlouho držela od mužů odstup. Krásná hvězda jistě neměla o nápadníky nouzi, vybírala ale pečlivě a nakonec jí osud přihrál do cesty známého fotbalistu Pavla Nedvěda.

Nový páreček českého showbyznysu byl pro veřejnost velikým překvapením. Nedvěd totiž teprve před dvěma lety opustil svou manželku kvůli mladičké jezdkyni Lucii Anovčínové. Románek mu ovšem dlouho nevydržel, jelikož mezi ním a Darou Rolins přeskočila jiskra.

Zamilovaným hrdličkám se podařilo vztah několik měsíců skrývat. Po odhalení se ale vše změnilo, Rolins už svou lásku k Nedvědovi netají a vychvaluje ho na sociální síti.

Nevěřila jsem, že mě doběhne taková romantická nálada

"Už nějakou chvilku přemýšlím, co k těmto fotkám napsat. To je moc, to je málo, to zní dětinsky. Při každé větě mě napadne jedna doprovodná emoce, která definuje nedostatečnou spokojenost. Jasně, nejlepší je vykašlat se na to, a napsat to, co člověk cítí. Když ale víte, že si to nepřečtou pouze členové vaší rodiny, nastupuje určitá sebereflexe a zodpovědnost, kterou do daných slov vkládáte," napsala Dara Rolins ke společným snímkům s Pavlem Nedvědem.

Zpěvačka prý cítí veliký tlak a proto o svém novém vztahu zatím hovoří velmi opatrně. Přesto ale hvězda přiznává, že je konečně zamilovaná.

"Vztahové záležitosti jsou prostě tenký led, protože lidé prožívají ty svoje jinak, než jaká měřítka mají potom na projev druhých. Já sama jsem na to velice citlivá a často mě napadne, jestli bych si zrovna tenhle pocit nenechala jen pro sebe. Na druhé straně vím podle sebe, jak mě potěší, když se mi někdo z mých oblíbenců svěří, podělí nebo vkusně pochválí atd. Takže, přeji vám, aby ve vašem životě nechyběl ten pohyb proudícího citu jak směrem ven, tak směrem k vám. Nechť je i vaše srdce plné lásky. PS: Nevěřila jsem, že i mě doběhne na konci roku taková romantická nálada," dodala Rolins, která vedle nového milence jen kvete. Nezbývá než dvojici popřát hodně štěstí i do budoucna.

Dara Rolins je až po uši zamilovaná