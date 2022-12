U Dary Rolins zasahovala policie: Pavel Nedvěd se porval s neznámým mužem

Zdroj: Profimedia

V úterý 29. listopadu večer měla v obci Tuchoměřice policie plné ruce práce. Před 22. hodinou totiž zasahovala u vzájemného napadení dvou mužů, které skončilo několika monokly a poraněním hlavy. Jak informoval Blesk, jedním z mužů měl být partner zpěvačky Dary Rolins Pavel Nedvěd.

Dara Rolins si podle všeho prožila pořádnou noc hrůzy. Na Praze-západ, konkrétně v obci Tuchoměřice, kde zpěvačka žije, totiž došlo k hrozivému incidentu. A to podle Blesku přímo na jejím pozemku. V úterý 29. listopadu tam patrně vniknul vetřelec, kterého se měl podle informací zmíněné redakce Pavel Nedvěd, partner zpěvačky, rozhodnout zpacifikovat.

Poranění hlavy

„V úterý 29. listopadu před 22. hodinou byli povoláni policisté k prověření oznámení, které se týkalo napadení mezi dvěma muži. V současné chvíli jsou zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody. Nicméně vzhledem k tomu, že je celá věc ve fázi prověřování, kdy policisté zjišťují ještě další okolnosti, není v tuto chvíli možné poskytnout další bližší informace,” uvedla pro kafe.cz policejní mluvčí Michaela Richterová.

A napadení se neobešlo bez zranění. „V Tuchoměřicích jsme ošetřili muže s povrchovým poraněním hlavy a pohmožděným ramenem. Po ošetření byl převezen do motolské nemocnice,” sdělila Monika Nováková, tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.

Hektické dny

Dara Rolins a Pavel Nedvěd v posledních dnech neprožívají ty nejšťastnější chvíle. A to nejen kvůli incidentu, který se měl v domě zpěvačky odehrát. Pavel Nedvěd se totiž společně s dalšími funkcionáři klubu Juventus vzdal svého postavení. Stalo se tak v návaznosti na to, co bylo celé vedení klubu pod tlakem kvůli mezerám v klubovém účetnictví.