Zásnuby? Dara Rolins a Pavel Nedvěd opulentní oslavou zmátli fanoušky

Zdroj: Profimedia

Pavel Nedvěd na konci srpna oslavil padesáté narozeniny a stejné kulatiny čekají v prosinci i jeho partnerku Daru Rolins. Hrdličky proto uspořádaly společnou párty, kterou nazvaly Grande 100. Fanoušci hvězdného páru pak začali ihned spekulovat, zda se náhodou dvojice nezasnoubila.

Pavel Nedvěd a Dara Rolins spolu randí od loňského roku a jejich láska zatím jen vzkvétá. Dvojici už se dokonce podařilo překonat první skandál, když nepřející "kamarád" viceprezidenta turínského klubu zveřejnil video, na kterém Nedvěd tancuje s polonahými dívkami a osahává je na intimních místech.

Celý incident se rychle vysvětlil a sama Rolins se videu svého miláčka nakonec zasmála. "Každý máme minulost. A ta Pavlova je v rámci jeho soukromí až nudně ukázková. No co, tak má jako správná hvězda také nějaký průser. Je to minulost a byla bych blázen, kdybych to řešila víc, než je třeba. Všichni známe podobné mejdany. Spíš je smutné, když z toho těží takzvaní kámoši, kteří si v takových případech užívají na cizí účet a pak toho ještě zneužívají. Ale to už k tomu patří, že holt máme to razítko na čele. Každopádně na naší dobré náladě to nic nemění. Miluji ho ještě víc," nechala se slyšel zpěvačka v rozhovoru pro ShowTime.

Že je mezi Darou a Pavlem vše v naprosté harmonii, dokazuje i jejich společná oslava, kterou pojali ve velice honosném stylu.

Oslava na jachtě

Dvojitá oslava narozenin Pavla Nedvěda a Dary Rolins se konala na italském jezeře Lago Maggiore a párty s názvem Grande 100 se opravdu vydařila. Na loď sezvala zamilovaná dvojice desítky hostů a nechyběly ani celebrity jako Leoš Mareš či Matěj Ruppert.

Oslavenci měli dva dorty, jeden čokoládový a druhý s jahodami a skvělé jídlo doplnila hudba, vyznání lásky a žhavé polibky. Následně Dara se svými tanečnicemi zatančila a s Nedvědem si vzájemně zazpívali narozeninovou píseň Happy Birthday.

Rolins s Nedvědem nepodcenili ani výběr outfitů a oba dorazili dokonale sladění ve světle růžových oblecích. Právě párové kostýmky nahlodaly fanoušky s myšlenkou na svatbu. Zda ale viceprezident Juventusu skutečně poklekne a požádá zpěvačku o ruku, ukáže až čas.

Zamilované hrdličky si dokonce pořizují stejné oblečení