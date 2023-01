Dara Rolins vysvětlila, proč se nežene před oltář: Slova o strachu a nejistotě

Zdroj: Profimedia

Dara Rolins je přes rok až po uši zamilovaná do Pavla Nedvěda a netají se tím, že je pro ni bývalý sportovec osudovým mužem. Zpěvačka proto stále častěji dostává dotazy, zda bude svatba. Pod čepec se ale hvězda zatím překvapivě nežene.

Dara Rolins dlouhých sedm let žila po boku rapera Patrika Vrbovského alias Rytmuse. Před pěti lety ale hvězdný pár náhle oznámil rozchod.

Zatímco Vrbovský se poměrně krátce po rozpadu vztahu pochlubil novou známostí a dnes s Jasminou Alagič vychovává společného syna Sanela a moderátorku si vzal za ženu, Rolins zůstala několik let sama.

Teprve loni si zpěvačka pustila do života nového muže a vypadá to, že Pavel Nedvěd je pro ni konečně ten pravý. Přesto se ale fanoušci hvězdné dvojice veselky jen tak nedočkají.

Věci se mohou pokazit

Dara Rolins s novou láskou jen kvete a netají se tím, že prožívá jedno z nejkrásnějších životních období.

"Nemyslela jsem si, že jednou potkám někoho, s kým mi bude tak extrémně dobře, jako mi je teď. Nevěřila jsem, že budu s někým tak souznít, že přijde muž, který bude takto milovat mou rodinu a moje rodina zase jeho," promluvila Dara Rolins pro web Nový čas a dodala i pár slov o společné svatbě.

"Má obrovské srdce a na to, co dokázal a kým je, má v sobě neskutečnou skromnost a pokoru. To na lidech miluju. Takhle mi je dobře a občas mám strach, že když se věci až příliš vyšperkují, tak se můžou pokazit. Myslím si, že určitá nejistota i v těch nejjistějších věcech má svoje kouzlo," vysvětlila zpěvačka, proč se zatím nežene před oltář.

Dara Rolins na svatbu s Nedvědem nespěchá