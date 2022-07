Dara Rolins a Pavel Nedvěd slaví rok výročí: Seznámení s rodiči a slova o štěstí

Zdroj: Profimedia

Dara Rolins bere svůj vztah s Pavlem Nedvědem opravdu vážně. Hrdličky dokonce uspořádaly seznámení s rodiči fotbalisty. Toto setkání už prý dvojice plánovala delší dobu, podařilo se jim to ale až u příležitosti filmového festivalu ve Varech, kam Rolins dorazila pracovně.

Dara Rolins a Pavel Nedvěd brzy oslaví první společný rok a před tímto výročím proběhlo setkání s rodiči fotbalisty. Zatímco Dara už svého blond miláčka doma dávno představila, k druhému setkání došlo teprve po letošním KVIFFu.

"Na první setkání se obě strany velice těšili a plánovali jsme to už nějaký čas a teď se to podařilo příjemně s pracovní cestou Karlových Varů," prozradila zpěvačka webu novycas.sk.

"Pavel mě přijel vyzvednout a tím, že je to jen hodina od jeho rodné vesničky, která se jmenuje Skalná a kde se narodil a žije zde jeho rodina, tak jsme spojili příjemné s užitečným," pochlubila se Dara, která u rodičů Nedvěda i přenocovala. "Strávili jsme tam noc, dali sme si večeři u nich na zahradě, grilovali jsme a bylo to velmi příjemné, takže už se známe všichni se všemi," dodala Rolins, která si s rodinou svého partnera padla do noty a stejně přátelsky přijala Nedvěda její maminka.

Muž, kterého si vždy přála

"Maminka bydlí kousek od Prahy, takže je to jednodušší. Poznali se, a dokonce spolu byli sami na kafíčku," popsala Dara Rolins Blesku, jak její matka nadšeně přijala fotbalistu do rodiny.

S Pavlem Nedvědem nyní chystají romanticky oslavit své první výročí. "Koncem tohoto měsíce to bude rok. Určitě to budeme slavit, protože je důvod slavit," těší se zpěvačka.

"Nechci, aby to vyznělo jako óda na radost a štěstí, ale on je prostě skvělej. Je to muž, jakého jsem si vždy přála, aby byl po mém po boku," pěje Rolins na svého partnera ódy. Do svatby se prý ale ani jeden z dvojice zatím nežene. "Svatba nikdy nebyla a ani není na seznamu mých přání, takže to neřeším. Spíš si přeju, abych byli šťastní, měli jsme důvod se smát a cestovat," uzavřela Dara.

Dara Rolins a Pavel Nedvěd už si vzájemně představili rodiny