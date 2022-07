Zamilovaná Dara Rolins přiznala hříšné myšlenky, Pavel Nedvěd jí nedá spát

Zdroj: Profimedia

Daru Rolins ani po několika měsících neopouští zamilovanost. Pavel Nedvěd odjel do Turína a popová diva nemyslí na nic jiného, než na to, až budou zase spolu. O své myšlenky se podělila s fanoušky na Instagramu.

Zamilované texty

To, že je Dara opravdu zamilovaná, dokazuje především fakt, že Nedvěd jí je neskutečnou inspirací. Díky stesku po svém partnerovi tvoří nové sloky k písním. "Nedělní nálada, slunko už zapadá a moji hlavu právě celkem slušný námět na film pro dospělé napadá," zpívá ve svém hitu Svitá. "Znamená to, že spolu, zlato, odletíme chvilku nato, co letenky objednám, sama netuším zatím kam. Realita je dnes jiná: právě odletěl sám, do Turína," zpěvačka si ovšem nemusí zoufat, zanedlouho budou zase s Pavlem spolu.

Právě díky tomu, že Nedvěd žije pracovně v Itálii, je Dara neustále na cestách. Zamilovaný pár má dokonce za sebou už několik společných dovolených, v zimě trávili čas v italských Alpách, krátce nato na prosluněných Maledivách a nedávno Dara zaletěla za Pavlem na čtyři dny do Emirátů, kde byl pracovně. I přes velké pracovní vytížení si oba dva čas na lásku najdou vždy.

Pracuje odkudkoliv

Neustálé cestování Daře rozhodně nebrání v tom, aby přestala pracovat. Naopak, zpěvačka představuje jednu novinku za druhou. Fanoušci se mohou těšit na pravidelný vánoční koncert popové divy v pražském O2 universu, zpěvačka tam v prosinci rozbalí svou show pod názvem Vánoce podle Dary.