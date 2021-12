Dara Rolins prozradila pravdu o vztahu s Nedvědem: Jak to všechno začalo

Zdroj: Profimedia

Dara Rolins se na Instagramu svěřila fanouškům o svém novém vztahu s fotbalistou Pavlem Nedvědem. Zpěvačka ve svém textu poslala vzkaz haterům a nevynechala milostné vyznání novému partnerovi.

Dara Rolins konečně našla pravou lásku. Zpěvačka po sedmiletém vztahu s raperem Patrikem Vrbovským alias Rytmusem dlouho žila bez partnera, to se ale poslední měsíce změnilo.

Rolins se dala dohromady se známým fotbalistou Pavlem Nedvědem, který v roce 2019 opustil po pětadvaceti letech manželku Ivanu a odešel od rodiny za o mnoho let mladší jezdkyní Lucií Anovčínovou.

Milostný románek ale Nedvěd ukončil a místo návratu k rodině přešel rovnou do náruče Dary Rolins.

Věděli jsme, že to přijde

Dara Rolins a Pavel Nedvěd svůj vztah úspěšně tajili půl roku. Hvězda přiznala, že na okamžik odhalení se ani jeden netěšili.

"Dovolím si tvrdit, že aktuálně neexistuje nikdo v Čechách ani na Slovensku, komu by uniklo, že Dara ulovila medvěda, teda pardón, Nedvěda. Přesně tak to stálo dnes na titulce jednoho slovenského bulváru. Btw, bylo to přesně naopak. A všude jinde, se ve velice podobném více čí méně bulvárním způsobem řeší náš vztah. A je to tu. To, na co jsme se oba netěšili, ale věděli jsme, že to jednou přijde," postěžovala si Dara Rolins na svém Instagramu.

Nevím, kdo je na tom hůř

Zpěvačka ve svém proslovu mimo jiné upozornila na to, že jí je veřejné hodnocení její nové lásky velmi nepříjemné.

"Nevím, kdo je na tom hůř. Jestli ti, kteří se o nás vůbec nezajímají a vyskakuje to na nich i z konzervy, nebo my, kterých životy jsou veřejně rozpitvávané. Jako kdyby chtěl někdo z vás poslouchat názor na to, zda se k sobě s manželem nebo partnerem hodíte a nebo by jste trvali na tom, aby všichni věděli seznam vašich bývalých partnerů a byli seznámeni s výčtem vašich chyb a omylů. To je přece žůžo, to chceš," říká čerstvě zamilovaná Dara Rolins.

"Každopádně těm, kteří se radují s námi a přejí nám to, děkujeme.I my jsme ‚jen lidé‘, máme rodiny, děti, minulost i sny. Nejsme dokonalí, ale myslím, že máme oba srdce na pravém místě. I proto svého „nového“ muže miluji, a stejně jako on při mně, stojím i já při něm. V dobrém i zlém," uzavřela.

Dara Rolins už s Nedvědem sdílela první společné fotky