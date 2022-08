Daru Rolins překvapil zrušený let: Místo USA zůstala s dcerou na letišti

Zdroj: Profimedia

Dara Rolins se o víkendu těšila na odlet do USA, kam vzala také dvou dceru Lauru. Zpěvačka ale nakonec v plánovaném termínu neodletěla kvůli obrovským problémům leteckých společností, které se potýkají s nedostatkem personálu.

Problémy leteckých společností trápí nejen běžné občany, ale i celebrity, kterým situace též velice ztěžuje letní plány. Na vlastní kůži se s problémem setkala o víkendu Dara Rolins s dcerou Laurou.

Hvězda měla namířeno do New Yorku, ale sobotní spoj společnost Delta Air Lines zrušila, což se Rolins dozvěděla až na pražském letišti.

"Tak jsme dnes chtěly odletět do Ameriky a nepodařilo se. Zrušený let. Aktuálně dost běžný jev," napsala zpěvačka ke snímku pořízenému před letištní halou. Druhý pokus už naštěstí dopadl lépe.

Směr Los Angeles

V něděli nahrála Dara Rolins další fotku z letiště. "Druhý pokus," napsala ke snímku, na kterém měly s dcerou Laurou opřené nohy o kufr. Spoj nakonec k radosti obou opravdu odletěl. "Bylo to do poslední chvíle velice napínavé. Ale nakonec se stal zázrak a my sedíme v letadle směr Lala Land (Los Angeles)," ozvala se Dara fanouškům na Instagramu.

Zda ale míří hvězda s dcerou do Ameriky kvůli setkání se svým partnerem Pavlem Nedvědem nebo si zkrátka udělaly děvčata výlet za velikou louži, to už si Rolins nechala pro sebe.

Ostatně zpěvačka je na svém soukromí velice opatrná. V rozhovorech ale na nový vztah zatím pěje samé ódy. "On vnesl do mého života lásku v širším rozměru. Tu, která mi v mém srdci chyběla. Navíc klid. Pohodu. Ten pocit, že vedle vás stojí opravdový muž. Úspěšný, sebevědomý, respektovaný. Takový, o kterého se dá opřít. Což pro mě znamená moct přibrzdit. Neřešit, nešílet, nebýt nonstop ve střehu," svěřila se nedávno Deníku.

Dara Rolins si novou lásku užívá naplno