Dara Rolins uzavřela loňský rok s úsměvem: Mám vše, po čem může člověk toužit

Zdroj: Profimedia

Dara Rolins oslavila letošního Silvestra v italských horách ve společnosti svého partnera Pavla Nedvěda. Zpěvačka stejně jako většina celebrit pak na sociální síti zhodnotila uplynulý rok, který byl pro ni velice úspěšný.

Dara Rolins prožila rok 2022 s úsměvem na tváři a to nejen proto, že si ho vychutnala po boku osudového muže. Zpěvačka byla několik let bez partnera a jak se říká, ve dvou se to lépe táhne.

"Šťastný Nový rok vám všem. I vy jste si včera, před tím než začal, promítali v hlavě film o tom, jak byl ten starý? Co vyšlo, co se pokazilo, co mohlo být lepší, co bylo dokonalé. A hlavně, co si přejeme, po čem toužíme v tom dalším, novém roce. Co bychom ještě chtěli změnit, přitáhnout si, dokázat, zažít," napsala na svém Instagramu.

"Protože máme srdce, přemýšlíme i nad tím, co bychom chtěli pro naše blízké. Pro ty, které milujeme. Chceme mít dost štěstí na to, abychom se o něj mohli podělit. Věnovat čas, pozornost, investovat emoce a v neposlední řadě i peníze. Do svých snů a projektů, stejně jako do lidí, kteří se trápí, potřebují naši pomoc. Lidé i zvířata," rozepsala se hvězda.

Ať je náš svět lepší a šťastnější

Dara Rolins si prý uvědomuje, že měla v životě štěstí a po materiální stránce jí nic nechybí. "Mám krásný život a v podstatě všechno, po čem může člověk toužit. Ano, mohla bych mít další boty, kabelku, auto, dům… A nebudu pokrytecky tvrdit, že nikdy nebudu, ale podstatné je, že jsem se VŽDY uměla podělit," zamyslela se hvězda v rozsáhlém statusu na sociální síti.

Pokud prý něco zpěvačce leze na nervy, jsou to lakomí lidé. "Nemám málo, ale vždy mi zůstává rozum stát nad lidmi, kteří mají mnohem více a úměrně k tomu, jsou i nechutně lakomí. A přitom by je tento jev, to, že je o ně postaráno, měl osvobodit. Udělat velkorysejšími, pozornějšími, citlivějšími na rozdíly. Mohli by se chovat jako opravdoví králové a královny. To vše si přeji! Více empatických a velkorysých lidí," dodala Dara, která si prý přeje do letošního roku více pochopení mezi lidmi a hlavně zdraví.

"Ať je náš svět lepší a šťastnější. A zdravější. Na všechny způsoby a směry," uzavřela.

Dara Rolins je po uši zamilovaná do Pavla Nedvěda, se kterým randí něco málo přes rok