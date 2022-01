Tajemství Dary Rolins: Narodila se jako někdo jiný

5

Dara Rolins

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Na to, že má Dara Rolins jen krůček do padesátky, vypadá neskutečně. Postavu by jí mohla závidět kdejaká dvacítka. Talentu má sice tato ikona na rozdávání, ale její životní příběh je plný nevěr, tajemství, bohatých milenců i smrti.

Dara Rolins se narodila 7. 12. 1972 v Bratislavě v bývalém Československu, právem se tedy považuje za mezinárodní umělkyni a je pravda, že ji milují fanoušci u nás i na Slovensku. Od malička zpívala a chovala se jako kluk. Za to, že není týmový hráč, ji vyhodili ze sboru, což velmi těžce nesla. Sestra Jana ji proto zařídila hodiny u slavného učitele zpěvu Františka Tugendlieba, který z ní byl nadšen. Už v roce 1981 natáčí svůj první hudební film Zázračný autobus a o rok později se poprvé umisťuje v anketě Zlatý slavík. Je jí pouhých devět let. Pak přichází legendární LP Keby som bola princezna Arabela a vystoupení s Karlem Gottem v pražské Lucerně. Tam zazněl poprvé slavný duet Zvonky štěstí, který ji vyšvihl mezi hvězdy první velikosti. V roce 1986 si začíná zahrávat s myšlenkou, že se přestěhuje do Prahy a jejím manažerem se stává Ladislav Štaidl. Nakonec se roku 1988 opravdu se sestrou odstěhuje a pokračuje ve studiu na Státní konzervatoři v Praze. Stává se Štaidlovým černým koněm a zažívá neuvěřitelná léta slávy. Rolins odlétla dělat kariéru do Ameriky Nakonec roku 1993 opuští jeho stáj a odlétá dělat kariéru do USA. Po dvou letech se přesouvá do Německa a do Londýna, kde nahrává desku. Má být jejím novým začátkem v Evropě, což se podaří. Nakonec se přesouvá do Čech a zabydlí v Praze. Pravidelně však jezdí na Slovensko za rodinou. V té době se sice věnuje vystupování a hudbě, ale také bujarým večírkům a slavným milencům. Rodina je dodnes pro zpěvačku vše. Má s ní krásný vztah. Tatínka už Dara bohužel nemá, zemřel roku 2016, kdy se dostalo na světlo světa také velké tajemství, které ikona dlouhých třicet let tajila. Její jméno vůbec není Dara Rolins, ale Darina Gambošová. S rodným příjmením by však díru do světa rozhodně neudělala, tak ji rodiče, kteří si přáli, aby byla dcera slavná, přejmenovali na Darinku Rolincovou. Rodiče ji přejmenovali z Gambošové na Rolincovou „Když o Darinu jako o malou zpěvačku začali mít zájem muzikanti, rodiče ji přejmenovali. Gambošová zaváněla romštinou, a to v té době nefrčelo,“ řekli podle Blesku její příbuzní. Přitom její tatínek zůstal Gambošem až do smrti. Každý si myslel, že si nechala jméno změnit jen jednou, a to na Daru Rolins. Tenkrát to okomentovala tak, že pod Darinkou Rolincovou ji každý viděl jako tu malou holčičku od Gotta a ne jako sexy dračici, kterou se tehdy cítila. Dnes je Dara těsně před padesátkou spořádanou matkou dcery Laury, která má se zpěvákem kapely Wohnout Matějem Homolou. Bohužel však jejich vztah, stejně jako s raperem Rytmusem nevyšel. V současné době Dara randí s Pavlem Nedvědem. Nesmí vám uniknout 5 Chystá se návrat? Dara Rolins s Homolou tráví více času než dříve Když se Dara Rolins rozešla s Matějem Homolou, byly jejich dceři Lauře pouhé dva roky. Sotva proto mohla vnímat, co se mezi jejími rodiče… Nesmí vám uniknout 4 Dara Rolins a smrtící nehoda: Po letech zavzpomínala na nejhorší moment života Zpěvačka Dara Rolins se během svého života dokázala vypracovat takřka na vrchol, byly ale časy, kdy si návrat na pódia neuměla úplně představit.…