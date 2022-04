Dara Rolins září i v teplákách: Fotkou z dovolené učí ženy, jak být samy sebou

Zdroj: Profimedia

Zatímco spousta známých žen sází na nejrůznější vyzývavé oblečky, vysoké podpatky a šaty s hlubokými výstřihy, kterými chtějí uhranout své fanoušky, Dara Rolins si na sexy modely zrovna dvakrát nepotrpí. Respektive ráda je nakupuje, už ne tak ráda je ale nosí. Přestože má krásných šatů plnou skříň, spoustu z nich na sobě nikdy ani neměla. Teď vysvětlila proč.

Je krásná, talentovaná a neuvěřitelně úspěšná. Zpěvačka Dara Rolins si užívá života plnými doušky a pravidelně začátkem roku odjíždí na slunné Bali. Relaxu, na který byla léta zvyklá, se ale už dva roky kvůli pandemii koronaviru nedočkala. A tak musela přijít s jiným plánem. Hned v lednu vyrazila se svým partnerem Pavlem Nedvědem na pohádkově bílé pláže Melediv, teď sbalila dceru a odjely nasávat sluneční energii na Floridu.

Slunce, moře a tepláky

Dara využila toho, že má její dcera Lola ve škole velikonoční prázdniny, a nebyla by to ona, kdyby nenaplánovala nějaký výlet do zahraničí. Zpěvačka totiž nesmírně ráda cestuje a kdykoliv má možnost zvednout kotvy, neváhá ani vteřinu. Podle fotek a videí si pobyt na Floridě s dcerou nemůže vynachválit. Svým fanouškům se původně chtěla blýsknout i v nějakých sexy šatičkách a alespoň na jeden den ze sebe udělat dámu. Zatím ale dává přednost teplákům.

„Když si listuji instagramem, vždy obdivuji ty krásné ženy v sexy oblečkách a podpatcích. A díky těm dokonalým fotkám i já podlehnu a podle vzoru nakoupím podobně sexy outfity i pro sebe. To všechno s pocitem a záměrem, že i já jednou na dovolené, večírku, v ulicích města, při západu slunce, prostě někde zazářím. Ale když přijde na takzvané lámání chleba, i tak vždycky skončím v ultra pohodlném, téměř domácím a v podstatě obyčejném outfitu,” napsala k nejnovější fotce zpěvačka, která, byť miluje módu, dává přednost ležérnímu oblečení, jež jí poskytuje dostatek komfortu.

Plná skříň věcí

Dara Rolins zároveň dodala, že má ve svém šatníku spoustu krásných šatů i jiných modelů, pro které ale bohužel nenachází využití. „Je to vlastně vtipné, protože vybavená na to být ženou vamp jsem vlastně dokonale. Ale sama sebou jsem i tak nejvíc takhle,” napsala ještě k fotce, na které je zachycená v ulicích Ameriky jen v teplákách a volném tričku. Nutno ovšem říct, že ani v pohodlném outfitu zpěvačka absolutně neztrácí na svém půvabu. „Ty jsi živým důkazem, že žena může být sexy i v teplákách,” napsala jedna z fanynek. „Být sama sebou, to je oč tu běží. Vám prostě sluší všechno,” přidala se další.