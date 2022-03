Dara Rolins s novou fotkou rozohnila fanoušky: Co to máte s tváří?

Zdroj: Profimedia

Zatímco běžně se nestárnoucí zpěvačka Dara Rolins setkává na své sociální síti s obdivem, chválou a pozitivními reakcemi, jeden z nejaktuálnějších příspěvků dokázal jejím fanouškům pořádně zamotat hlavu. A ne zrovna v dobrém slova smyslu. Na fotografii totiž podle mnohých zpěvačka vypadá neuvěřitelně zvláštně a v důsledku pravděpodobně nešťastně provedené retuše jí dokonce zmizela část nosu!

Zpěvačka Dara Rolins v posledních několika měsících září štěstím a rozdává úsměvy na všechny strany. A není se čemu divit. Vedle svého partnera Pavla Nedvěda je nesmírně spokojená a po několika neúspěšných vztazích se konečně zdá, že natrefila na toho pravého. Na aktuálních fotografiích Daře kouká zamilovanost a spokojenost z očí a její fanoušci se snímků nemohou nabažit. Tedy s výjimkou jednoho. Před pár dny se totiž Dara Rolins zvěčnila se svým novým parfémem a nutno říct, že na fotce vypadá tak docela jinak. Toho si i méně bystří obdivovatelé okamžitě všimli a žádali vysvětlení.

To snad ani nejste vy

Dara Rolins je i před padesátkou neuvěřitelně krásná a bez nejrůznějších filtrů a retuší na fotkách by se rozhodně obešla. Jak to ale vypadá, zpěvačka se přece jen chtěla na tolik propíraném snímku ještě více zkrášlit, avšak to tentokrát s nejrůznějšími úpravami docela přehnala. „Nic ve zlém, ale takhle jsem vypadala, když jsem měla alergickou reakci na pistácie. Fakt, beze srandy. Myslím, že v tomhle příspěvku voňavka nikoho nezaujala,” napsala pod příspěvek jedna z fanynek zpěvačky.

„To snad ani nejste vy. Co se vám stalo? Máte úplně jinou tvář. Nebo se mi to jen zdá?” ptala se v komentáři další. „Ta noha a tvář na první fotce… Nezlobte se, ale je to otřesně vyretušované. Víc vám to ublížilo, než pomohlo,” napsala ještě jedna z uživatelek sociální sítě Instagram. A obdobných reakcí se objevovala celá řada.

Jen nepozornost?

Podle některých si zpěvačka zkrátka fotografii před zveřejněním dostatečně nezkontrolovala, podle jiných ale právě tento snímek Dara publikovala záměrně. Jak totiž upozornil web eXtra.cz odkazem na několik reakcí, právě takovéhle příspěvky vyvolávají v lidech potřebu diskutovat a komentovat, díky čemuž se zvyšuje dosah a snímek se dostane do povědomí širšího spektra uživatelů sociální sítě. Dara tedy snímek buď zveřejnila, aniž by si jej předtím lépe prohlédla, nebo šlo o poměrně vydařený podnikatelský záměr.