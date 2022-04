Dara Rolins si užívá v Americe, dovolená v rodinném kruhu ji hřeje u srdce

Zdroj: Profimedia

Dara Rolins se dlouho na jednom místě nezdrží. Ani nový partner Pavel Nedvěd ji neudrží chvíli doma, cestování zkrátka miluje. Nyní se vydala společně se svou sestrou Janou a dětmi do Ameriky. Velikonoční prázdniny tak tráví za velkou louží v příjemných letních teplotách.

Návrat do Ameriky

Do Ameriky dříve Dara jezdila často, kvůli covidovým opatřením se tam dlouho nepodívala, a tak si nyní návštěvu slunečné Floridy užívá o to více. Díky velikonočním prázdninám s sebou mohla vzít i dceru Lolu. „Po dlouhé době zpět v Americe! Lola má velikonoční prázdniny, tak jsme vyrazily se trochu ohřát, tentokrát na Floridu,“ pochlubila se Dara fanouškům. „Snad úplně poprvé se nám povedlo potkat se tu v rodinném kruhu. Já a moje sestra a plný dům našich velkých dětí,“ doplnila zpěvačka komentář k videu, které přidala na svůj Instagram. Blonďatá popová diva bude společně se svou skupinkou trávit v Americe deset dní.

Milovnice tepla

Dara cestováním přímo žije, dlouhá léta tráví začátek roku na Bali. Poslední roky jí to překazil covid, a tak se vydala letos vyzkoušet Maledivy. Společnost jí dělal její partner legendární fotbalista Pavel Nedvěd. Právě za ním často zpěvačka cestuje do Itálie, kterou si také zamilovala. V Turíně má Nedvěd velmi slibnou kariéru, zastává tam post viceprezidenta fotbalového klubu Juventus Turín. Dara má na letošní rok naplánované jen čtyři koncerty a tak pro ni není problém pracovat na svých ostatních projektech téměř odkudkoliv. V rozhovoru pro DVTV se svěřila s tím, že hudba není to jediné, co ji generuje peníze.

Stěhování do Itálie

Nedávno se Dara na svých sítích svěřila s tím, že je v Itálii ona i její dcera Laura opravdu šťastná. Do příspěvku zahrnula i svého expartnera Matěje. „Co mě těší nejvíce, je, že všichni, kteří jsou v tomto příběhu pro mě důležití, včetně Matěje, jsou navzájem v klidu a v pohodě. Kéž by byl tento jev povinnou výbavou každé rodiny,“ pochlubila se dokonalými vztahy. Toto její tvrzení o pár dnů později potvrdil i sám Homola, když na svůj Instagram přidal fotku právě s Nedvědem. „Nový partner Dary a parťák dcery Laury Pavel Nedvěd je veskrze sympaťák a bylo mi ctí se s ním seznámit.“ Otázkou tedy zůstává, jak dlouho bude Dara pendlovat mezi Prahou, Bratislavou a Turínem než se do Itálie za svou láskou natrvalo přestěhuje.