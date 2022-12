Dara Rolins provokovala v sexy prádle: Mluvila při tom o postelových hrátkách

Zdroj: Czech News Center / Pavel Machan / CNC / Profimedia

Zpěvačka Dara Rolins na sociální síti ráda předvádí své vypracované tělo a její fotografie jsou leckdy pořádně peprné. Výjimkou pak není ani její nejnovější snímek, na kterém se zvěčnila v dráždivém červeném prádle. A aby ještě podtrhla smyslnost fotky, v textu k ní hovořila o sexu.

Dara Rolins se toho rozhodně nebojí. Její příznivci jsou už zvyklí na to, že jim jejich oblíbená zpěvačka čas od času naděluje snímky, ze kterých se tají dech. V létě se například chlubila svou vypracovanou postavou ve sprše nebo z pláže, tentokrát ale zašla ještě o kousek dál. V rámci spolupráce s prodejcem spodního prádla totiž zveřejnila smyslnou vánoční fotku, která nikoho nenechala chladným.

Duch Vánoc v posteli

Dara na svůj Instagram umístila snímek, na kterém pózuje v červeném průsvitném body a dává tak na odiv své výstavní tělo. „Jsem přesvědčená, že duch Vánoc by měl proniknout i do vaší postele. Jestli víte, co tím myslím. Za zimních večerů, při nedostatku tělesného tepla, takovéhle čertovské bodýčko jako když najdeš. Důležité je být vždy připravená,” napsala zpěvačka k fotografii a ihned tak dala prostor celé řadě reakcí.

Jako bohyně

Fanoušci Dary vzali sekci komentářů útokem a rozplývali se nad tím, jak skvěle zpěvačka vypadá. „Nádherné, Daro. Bože. Už nedávej takovéhle fotky. Vypadáš jako bohyně a já ze závisti a frustrace zase sešrotuju krabičku koláčků,” napsala s humorem jedna z obdivovatelek Dary. „Opravdu krásné. Prádlo také miluji a vy jste ta správná reklama i pro nás ženy po 50,” přidala se další. A obdobných reakcí se objevovala celá řada. Je jasné, že se musí Pavel Nedvěd tetelit blahem.