Sladká slova pro Daru Rolins: Nedvěd zahrnul její dokonalé tělo lichotkami

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Dara Rolins se svým partnerem Pavlem Nedvědem vyrazila na romantickou dovolenou do Dubaje. Čerstvá padesátnice v plavkách předvedla, že ještě rozhodně nepatří do starého železa.

Dara Rolins a Pavel Nedvěd už spolu randí rok a půl a jejich láska zatím jen kvete. Nikoho tak nepřekvapilo, že hrdličky společně strávily nedávný svátek zamilovaných.

Svatého Valentýna dvojice prožila v Dubaji, kam odletěli na romantický výlet. "Krásného Valentýna," napsala zpěvačka popisek k momentce, na níž se tulí na pláži ke svému příteli.

Ze Spojených arabských emirátů pak nechyběla série snímků sexy Dary v bikinách a lidé ji v komentářích zahrnuli pochvalami.

Dokonalé pozadí

Dara Rolins na začátku prosince oslavila padesáté narozeniny, tento věk by jí ale opravdu hádal málokdo. Hvězda má dokonalou figuru, kterou jí mohou závidět o generace mladší ženy a svým vypracovaným tělem se ráda pravidelně chlubí na Instagramu.

I z výletu Rolins potěšila své fanoušky a nahrála hned několik fotografií v titěrných plavkách.

"Oh, figura jak dvacítka," okomentovala herečka Bára Mottlová. Sledující pak opěvovali hlavně její pevné pozadí. "I jsem si přiblížila tu tvoji prdelku," vzkazují zpěvačce. "Že padesát let?? To asi někde nastal omyl," shodují se obdivovatelé Dary Rolins.

Oba jsou v tom až po uši

S Nedvěděm jim to od začátku klape a jsou šťastní, že se našli. Bývalý fotbalista ji navíc ihned zahrnul sladkými slovy s tím, že ji vždycky chtěl mít v životě. Ostatními lichotkami jistě také nešetřil. "Jsme za to, co spolu máme, oba vděční. V mých představách ten někdo neměl jméno a obličej, u Pavla to bylo jinak. On si mě vlastně vysnil, což je pro mě strašně krásné i kouzelné a jsem z toho paf, že si Pavel říkal: Jé, tu Darinku bych jednou chtěl mít po svém boku. Já jsem zase chtěla mít muže, na kterého budu moct být pyšná a který by měl, jak si říkáme s kamarádkami, tělo kluka a hlavu dospělého chlapa," uvedla Dara pro iDnes.cz.