Dara Rolins dokazuje, že věk je jenom číslo: Krásnější než kdy dřív!

Dara Rolins patří mezi nejkrásnější slovenské zpěvačky, a to i přesto, že jí není zrovna dvacet. Je jí totiž sedmačtyřicet, ale postavu má jako mladice. Přinášíme vám galerii plnou těch nejvíce sexy fotek.

Když byla malá, všichni ji považovali za mladou talentovanou slečnu. Dara Rolins se však postupně začala měnit v ženu a okouzlovala jednoho muže za druhým. V minulosti oblouznila třeba ranaře ze Slavie Praha Jaroslava Bednáře, herce Sagvana Tofiho, podnikatele Petra Vlasáka, zpěváka Matěje Homolu nebo rapera Rytmuse.

Až poslední dva muži byli její osudoví. Homola však Daru zradil a rozepnul poklopec, když na něj zpěvačka čekala doma. Frontman kapely Wohnout, se kterým má Dara dceru Lauru, si pak veřejně sypal popel na hlavu.

„Zradil jsem vztah, takže poškozená je Dara. To mě mrzí nejvíc, upřímně. Dále je mi líto všech příbuzných, kteří mě samozřejmě z části zavrhli, že jsou skrze tuhle mediální kampaň vtaženi do děje. Takže mě to mrzí kvůli Daře a rodině, bylo to ode mne nefér,“ kál se v rozhovoru pro iDnes.cz.

Na muže štěstí nemá

„Z aféry a z toho, že se v tom nimrá veřejnost nadšený nejsem, měla by to být naše soukromá věc, ale čas nevrátím, nic nenapravím, přijímám všechny následky. Vím, s kým jsem žil,“ dodal.

Dara se z toho vzpamatovávala dlouho. „Láska se nedá vypnout… i když vám člověk ublíží. Možná vás to naštve, ale po čase si uvědomíte, že toho člověka máte v srdci. Láska se neřídí hlavou, ale srdcem,“ smutnila zpěvačka v televizi Markíza.

Po delší pauze pak potkala rapera Rytmuse, se kterým žila sedm let. Spekulovalo se, že Rytmus ní chtěl dítě, ale Dara mu ho nebyla schopna dál. Zda to byl hlavní důvod rozchodu, vědí jen oni dva. Drsný zpěvák posléze potkal moderátorku Jasminu Alagič a založil s ní rodinu.

Svým nahým tělem se ráda chlubí

Nikdo netuší, zda je Dara pořád single, ale její poslední status tomu neodpovídá. „Vím, že pokaždé, když ‚vybočím z řady‘, a někdy stačí i mírně, jako když si dám na show paruku, dám do pohybu emoce všeho druhu. A přiznávám, že dělat ‚rozruch‘ k mé profesi vlastně patří, takže sem s nimi, beru všechny!“ vtipkovala Dara na svém Instagramu u nahého snímku, který šokoval veřejnost.

„Ale co chci říct a svobodně přiznat tímto fotem, je, že být nahá mě baví. A chci říct, že se tyto věci věkem příliš nemění. Sex mě baví víc než kdy předtím a výhodou zralého věku je, že mi nepřijde divné o tom mluvit,“ napsala velmi otevřeně. Je tedy možné, že svého pana božského jen nechce ukázat světu.