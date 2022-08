Dara Rolins prozradila, jak na božské tělo: Rok před padesátkou vypadá na dvacet

Zdroj: Profimedia

Dara Rolins se po boku slavného fotbalisty Pavla Nedvěda nemá rozhodně za co stydět. Jen těžko by někdo poznal, že Dara nemá za sebou také vrcholovou sportovní kariéru. Štíhlé tělo s pekáčem buchet už ke zpěvačce prostě neodmyslitelně patří i rok před padesátkou.

Plavky po celý rok

Dara se ráda a často ukazuje v plavkách a odvážných modelech, a tak se není čemu divit, že na své postavě neustále dře. Často se jí lidé ptají, jak to dělá, že má takovou postavu. Recept proto neváhala sdílet na svých sociálních sítích. „Všude, kde jsem, hřeším naprosto výjimečně a v malém. Prostě nikdy ”neprasím”, ale není to o odříkání jídla v obecné rovině! Papat se musí. A to říkám hlavně vám, mladé slečny, o kterých vím, že mě také sledujete a jsem vám často vzorem. Důležité je poslouchat své tělo a dát mu to, co svědčí vám, ne jiným. Mě berte pouze jako inspiraci.“

V zimních měsících tradičně odlétá i s dcerou Lolou na Bali, po zbytek roku volí pro cestování destinace, které se jí zrovna líbí. Letošní rok má za sebou už i romantickou dovolenou se svým partnerem Pavlem Nedvědem.

Chvíli neposedí na místě

Dara se už více než koncertováním a zpěvem živí podnikáním, a tak je jedno, kde čas zrovna tráví. Bez výčitek tak může být po boku svého partnera v Turíně, kde Nedvěd pracuje u fotbalového klubu Juventus. Když mají oba volnou chvíli, vyrazí za zážitky společně. Nedávno navštívili vinice, kde se vyrábí jedno z nejznámějších šampaňských na světě.