Konečně našla štěstí? Dara Rolins září vedle o dvacet let mladšího mladíka!

Věkový rozdíl 21. let evidentně ani Daře, ani Dalybovi nevadí, a dvojice si naplno užívá návštěvu USA! Fanoušci si dokonce všimli, že se Dara svým stylem rázně přiblížila Daliborovi a raperský outfit hned vytvořil další spekulace!

Dle slovenského deníku Šarm potvrdilo několik známých z okolí Rolins, že skutečně randí s mladým zajíčkem, a brzy svůj vztah oznámí oficiálně!

Dara poslední týdny skutečně jen září a do svých stories na instagramu přidává hashtagy jako Hello Kitty, což je právě společná píseň s Daliborem. Nabízí se ale i varianta, že je dvojici spojuje pouze práce a záměrně kvůli zviditelnění matou fanoušky milostným románkem! To vše ale ukáže až čas…