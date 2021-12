Dávno před Nedvědem a velkou slávou: Dara Rolins prorazila v pouhých 11 letech

Zdroj: Profimedia

Dara Rolins je dnes považována za jednu z nejznámějších a nejúspěšnějších zpěvaček nejen v rodném Slovensku, ale také v Česku. Nazpívala mnoho skvělých hitů a svou neutichající pracovitostí a elánem nepřestává mnohé překvapovat. Velmi aktivní byla již od útlého dětství, do povědomí širší veřejnosti se ale dostala až díky Karlu Gottovi a písni Zvonky štěstí.

Zpěvačka Dara Rolins by nyní nemohla být šťastnější. Již dlouhé roky se jí úspěšně daří držet skvěle rozjetou kariéru, vychovává krásná dceru Lauru a nově sklízí úspěchy také na poli lásky. Před pár dny na své sociální síti oznámila, že tvoří pár s fotbalistou Pavlem Nedvědem a že je nesmírně zamilovaná. Dávno před tím vším musela ale urazit dlouhou cestu, aby si mohla plnit své sny. S šoubyznysem začala laškovat již ve velmi útlém věku. Na televizních obrazovkách se objevila v pouhých čtyřech letech, o pět let později již vydala svou úplně první desku. Známá byla především na slovenské hudební scéně, to se ale změnilo ve chvíli, kdy se seznámila s Karlem Gottem.

Zvonky štěstí

I když za sebou měla na Slovensku mnoho úspěšných koncertů a zvládla si vybudovat slušnou základnu fanoušků, stále doufala v něco, co ji posune ještě dál. A přesně to jednoho dne zčistajasna přišlo. „Pamatuji si na ten moment, kdy mě Jirka Zmožek objevil pro Čechy a pro Karla. Ten nápad vznikl v jeho hlavě. Pamatuji si, jak u nás doma zazvonil telefon a následovala prosba na mé rodiče, jestli by uvolili, abych přijela do Prahy a nazpívali jsme spolu duet, slavný duet,” vzpomínala podle eXtra.cz Dara Rolins před lety v jednom z televizních pořadů.

A z Dary, které tenkrát nikdo neřekl jinak než Darinko, byl unešený i sám Mistr. „Zažili jsme se Zvonky štěstí takové krásné cesty, kdy jsme jeli v autě a zpívali jsme si. Ona byla báječná. Zpívala třeba píseň od Whitney Houston, ale tak moderně a stylově,” chválil Karel Gott před lety Daru.

Dara Karla Gotta naštvala

Karel Gott v Darince viděl velký potenciál. Bral ji s sebou na vystoupení do Německa, kde se z ní stala velká hvězda. Lidé na ulicích ji poznávali a chtěli její podpis. Vydavatelství, které tenkrát zastupovalo i Karla Gotta, tak dostalo nápad. „Jejich prapůvodní myšlenka byla, že mi rozjedou sólovou kariéru. Chtěli, abych pokračovala v nakreslené linii. Prostě pop pro starší a pokročilé. Chtěli mě navléknout do dirndlu. Pro moji pubertální hlavu naprosto nemyslitelná představa,” prozradila vloni pro magazín Forbes Dara.

Vydavatelství tak Darince předložilo smlouvu, kterou k překvapení všech ovšem zpěvačka s díky odmítla. „Karel se nejdřív zhroutil. Puberťačka blbá. Taková nabídka se přece neodmítá. A dlouho mi to nemohl odpustit, nebo spíš zapomenout. Až po několika letech mi řekl, že vůči mně od té doby cítí velkou úctu. Že si dlouho myslel, že jsem udělala největší chybu svého života, ale že si mě za to vlastně váží,” dodala ještě nadaná hudebnice, která se nakonec dokázala prosadit sama.