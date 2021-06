Menzel našel v jídle sklo! Dáša Bláhová připomněla humorný zážitek s režisérem

Herečka Dagmar Bláhová se dokázala nesmazatelně zapsat do dějin českého a československého filmu. Mnohem známější je ale dost možná v Austrálii, kam během tehdejšího režimu emigrovala. Během své kariéry pracovala s velkými jmény a seznámila se i s režisérem a hercem Jiřím Menzelem. Toho před lety pozvala k sobě do Austrálie, kde došlo během večeře k velmi humornému momentu.

Jako malou dívenku by ji asi nikdy nenapadlo, jak vysoko se v životě dostane. Herečka Dagmar Bláhová se narodila v roce 1949 v malé vesničce kousek od Liberce. Po dokončení základní školy její kroky směřovaly na gymnázium a následně na pražskou DAMU. Krátce na to se její kariéra začala rozjíždět.

Její první velkou rolí a zároveň rolí, která jí otevřela dveře do světa, byla hlavní úloha ve snímku Věry Chytilové Hra o jablko, kde si Dáša zahrála po boku herce a režiséra Jiřího Menzela. „Jirka byl svéráz a já jsem ho měla moc ráda. Při práci nám to ohromně ladilo. On byl starší a zkušenější, zároveň ale velmi skromný kluk a gentleman. Jako herec byl talentovaný a také fyzicky zdatný, naprosto skvělý. Ve Hře o jablko vzniklo naše velké přátelství,” nechala se herečka slyšet v pořadu Blízká setkání Českého rozhlasu.

Prosadila se v Austrálii

Během režimu Dáša emigrovala i se svou dcerou Maiou do Austrálie, kde se setkala s obrovským úspěchem. A napomohl ji k tomu právě snímek Hra o jablko. „Když jsme v Sydney pustili kopii známému agentovi, hned mě prosadil do seriálu, kde mi napsali na tělo roli zdravotní sestřičky. Pak přišla moje největší sláva v seriálu Neighbours. Dnes je to 33 let a seriál pořád běží,” popisovala Dáša své úspěchy.

Objevila se však v mnoha dalších filmech. Po dvaceti letech v Austrálii se pak vrátila zpět do Česka, kde si zahrála například ve filmech jako Milada, Chyťte doktora či Když chcípne pes.

Přátelství s Jiřím Menzelem

Dáša Bláhová měla s Jiřím Menzelem skvělý vztah. Jak sama uvedla, byl pro ní jako bratr. I proto se ji jednou vydal navštívit do Austrálie. Dáša na společnou večeři pozvala i uznávaného filmového kritika, který se toužil s Menzelem setkat. „Kamarádka u mě vařila večeři a přitom se jí rozbil skleněný tác, na kterém pekla maso. Jirka při jídle najednou vytřeštil oči, sáhl si do pusy a vytáhl střípek. Já jsem zbledla, ale on jako velký elegán jen potichu položil střep na kraj talíře. Mohlo to dopadnout moc špatně, ale on se zachoval jako diplomat,” vyprávěla herečka se smíchem humornou historku.

Dáša Bláhová v životě zažila mnohé

Zdroj: Youtube