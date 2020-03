Tátu našla mrtvého, prarodiče si pustili plyn: Manželka Kaisera si prožila peklo

Společně s Kaiserem je pojí především láska k hudbě. Vystupují jako duo Oldáš. „Já skládám písničky, Olda je dolaďuje houslemi, oba zpíváme a hrajeme na kytary. Písničky musíme mít natrénovány, to ano, ale jinak jsme neřízené střely. Prostě si začneme povídat, vtipkovat, lidi se smějou a vždycky se to nějak samo vyvine. A každý kouká, neví, co to má znamenat, a my v podstatě také nevíme, jak to dopadne.“ směje se Dáša.

Život s Kaiserem si nemůže vynachválit. „Jsme skvělí parťáci. V šedesáti už člověk moc dopředu nepřemýšlí a neplánuje. Já bych to spíš viděla, že je nám spolu hodně hezky, jsme spolu hodně rádi a hodně často. Co bude zítra, nad tím nepřemýšlím. Ale je to hodně krásné,“ popsala svoje pocity.