Dasha o spolupráci s Karlem Gottem: Dvacet let po jeho boku považuje za krásných

Před několika dny oslavila Dasha čtyřicáté narozeniny. Zní to neuvěřitelně, ale půlku života strávila tato muzikálová zpěvačka po boku Karla Gotta. Byla tenkrát ještě neznámou studentkou konzervatoře a díky němu si vybudovala slušnou kariéru. Sama tyto roky považuje za nejlepší v životě!

Dasha je oblíbenou českou muzikálovou zpěvačkou, která už mnohokrát dokázala, že není jen ozdobou po boku Karla Gotta, díky němuž si v podstatě udělala jméno. Spolupráci s mistrem si dle svých slov vyslověně užívala.

„To byly tak nádherné roky, že vlastně ani nevím, jestli bylo nastartování sólové dráhy mým cílem. Ten muzikantský svět mě vždy fascinoval a fascinuje neustále. Především mě baví muzika a chci ji i nadále profesionálně dělat,“ zavzpomínala pro Aha!.

Ze začátku měla velkou trému

Samozřejmě měla ze začátku trému, nebylo to jen tak, pracovat s takovou hvězdou, jakou Karel bezpochyby byl. Vždy musela být připravena, texty mít naučené a zpěv tak vypilovaný, aby se před Gottem nemusela stydět.

„Určitě jsem trému měla, ale Karel byl vždycky velmi diplomatický a nekonfliktní. Akorát na začátku hodně dbal na tu správnou, autentickou němčinu. Aby naše duety zpívané v Německu, zněly skutečně německy. To bylo snad jediné, kdy mi radil. Jinak doufám, že byl spokojený,“ doplnila Sobková pro Aha!.

Ta na Karlovi milovala především to, že uměl zazpívat cokoliv. A také si vážila toho, že je v průběhu let pojilo kromě pracovního pouta i velké přátelství. Přece jen ho dvacet let doprovázela jako vokalistka na každém turné.

Fascinovalo ji, jak je Gott všestranný

"Fascinovalo mě, jak polystylový je, že dokáže zazpívat cokoliv. Klasiku, swing, kantilénu, prostě všechno ohromně cítil. A velmi dobře nakládal s textem, jak německým, tak českým. Dokonce v tom byl jistý vývoj, rok od roku zrál. Samozřejmě mě tím ovlivnil, zjistila jsem, že „aha, když má člověk rád muziku, tak se nebojí zabřednout do jakéhokoliv žánru,“ prozradila v rozhovoru pro Českou televizi.

Když na Gotta vzpomíná, vždy si vybaví, že nad vším velmi přemýšlel. Nechtěl nikdy nikoho urazit, podrazit a jeho mottem bylo rozdávat optimismus. Miloval lidi a oni milovali jeho. Zpěvákova smrt Dashu samozřejmě zdrtila a byla jednou z těch, kdo se přišel rozloučit na pražský Žofín.

"Myslím, že by byl naprosto dojatý, kdyby viděl – a možná to i vidí –, kolik lidí se s ním přijelo rozloučit, že přijeli z různých koutů Evropy. Byl by naprosto dojatý, protože on byl za jejich přízeň vděčný, on si jí vážil, a proto se jim chtěl rozdat," ukončila své vzpomínky na Gotta.

