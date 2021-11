Datel a Barča se vrací do Like House, co na to ostatní influenceři?

Agáta Hanychová v reality show Like House

V dnešní epizodě druhé řady reality show LIKE HOUSE, vysílané na kanále Prima SHOW, zažijí influenceři pořádný šok! Do vily se totiž vrátí účastníci z první řady, partneři Datel a Barča.

„Prý vám odjeli dva účastníci a my tady můžeme zůstat do tý doby, než se vrátí,“ překvapil po přivítání Datel soutěžící. Vzápětí, ale přiznal, že to byl jen další z řady jeho vtípků. „Dělám si srandu, jsme tady jen na dnešek.“

Návštěva účastníků první řady vyvolala u influencerů různé reakce. „Jak se oznámilo, že přijde někdo z jedničky, tak jsem měl šok, děs,“ přiznal ve zpovědnici Tadeáš. Pár, který vzešel z natáčení první řady reality show nesedl Sebastianovi. „Podle mě nejsme IQ napojení, nemáme stejný vkus, stejné zájmy, stejné myšlenkové postupy, ale přesto mě bavilo je sledovat v televizi. Myslím, že pro reality show byli dobří a tvoří dobrou dvojici.“ Pozitivně návštěvu vnímala Anastázie. „Bára mě mile překvapila, že není namyšlená a že je reálně úplně v pohodě holka.“

Datel a Barča budou mít ve vile za úkol coby porotci zhodnotit videa soutěžících, která vyráběli v rámci týdenní challange a vybrat vítěze.

