Datel z Like House promluvil o obřích dluzích, konečně vysvětlil, co se stalo

Datel je jedním z nejvýraznějších soutěžících v celém Like Housu. Kromě toho, že se hned na začátku dopustil nevěry, dluží taky nemalé peníze. Dluhy vyřešil insolvencí, o které promluvil na svém youtubovém kanálu.

Datel v reality show dle svých slov spokojený není. Během natáčení ho měla produkce několikrát podrazit.

„Celý to začalo po nastoupení do Like Housu a bylo mi několikrát zalháno i ze strany produkce. Pětkrát jsme se ptali, zda se dají použít záběry z bezpečnostních kamer. Bylo mi řečeno, že ne. Použily se,“ řekl, jak došlo odhalení nevěry s Bárou Stříteskou.

„Používají se všechny záběry, když se popíjí a jsou hroty. Když jsem se ale každej dnes snažil dělat sportovní aktivitu, tak se většina vystřihla,“ tvrdí Datel.

„Hodně lidí to neví, ale my točíme od devíti od rána až třeba do půlnoci. Byl jsem hloupej v tom, že jsem si myslel, že to bude úplně něco jinýho,“ nadává Datel a začne pomlouvat Adama. Reality show má být údajně stříhána v jeho prospěch.

Datel rád nadává na Adama

„Přijde vám, že je tenhle pořad stříhanej ve prospěch Adama. Poslední kapka bylo vytáhnutí mojí insolvence do děje. Bylo mi z toho zle. Přišel jsem sem, abych spolupracoval na super věci,“ těšil se Datel na novou výzvu. Místo toho je zklamaný.

„V životě jsem se dostal do špatné situace. Nebyl jsem schopný splácet svoje závazky. Insolvence je způsob, jak dluhy splatit bez narůstání úroků,“ vysvětluje. To ostatně vysvětloval i v televizi, ale nebyl mu dán prostor.

„Hned potom jsem mluvil, jak se chci k věcem postavit čelem a pomoci lidem, aby se jim nestalo to, co mně, ale bylo to vystřiženo. Nemám tady důvěru v nikoho. Necejtím se tady dobře,“ prozradil Datel, který chtěl po vyřazení Báry dobrovolně odejít.

#youtube|sbHYC2cxejg|315s#