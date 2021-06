Like House: Bývalka od Datla práskla, že si s Bárou psal už před natáčením!

Vypadalo to jako náhoda. Datel v reality show potkal Báru, zamiloval se, políbil ji a opustil svoji tehdejší přítelkyni Nikolu. Ta nyní ovšem prozradila, že si páreček snů dopisoval ještě před nástupem do vily.

Je naprosto evidentní, že Datel má rád holky. Kouká mu to z očí a i kdyby tvrdil, že je ideální manžel, nikdo mu to neuvěří. Do vily Like House nastupoval ještě jako zadaný, ale postavička Báry ho prostě strhla.

Kamerové záznamy následně dokazují, že Báru vášnivě políbil v době, kdy chodil s Nikol. S tou posléze vztah ukončil a začal chodit se soutěžící, do které se dle svých slov zamiloval. O rozchodu s Nikol tvrdil, že proběhl poklidně. Podle Nikol to není úplně pravda.

Bývalka od Datla si totiž nakráčela do vily a hezky od plic řekla, jak to bylo. Líbal Báru, když byl s ní, a ne jak on tvrdí, až po rozchodu a navíc si s ní psal ještě před nástupem do reality show Like House. „Psali jste si, byli jste v kontaktu,“ práskla na něj.

S Bárou byl v kontaktu před nástupem do vily

Datel se začal okamžitě obhajovat. Ostatně tak to má ve zvyku. „Já jsem si před Like Housem psal se všema. Bála ses, že jsem si s Bárou psal, tak jsem ti tu konverzaci ukazoval, než jsem sem šel. Nebylo tam nic jiného než to, co jsem si psal s ostatníma. A stejně to řekneš v televizi, abych vypadal jako blbec. Sama jsi věděla, že konverzace Báry a mě takhle vypadala,“ tvrdí Datel.

Nikol ale umí komunikovat s veřejností daleko lépe než on, a tak se rozhodla zahrát to do outu. „Momentálně je moje největší přání, aby se lidi nerozdělovali na dva tábory. Že někdo je pro Marka s Bárou a někdo je při mně. Nějakým způsobem souhlasím i s vámi, nějakým s těmi dvěma,“ řekla na Instagramu.

„To není, že bych na ně chtěla házet špínu. Já to opravdu nemám zapotřebí. I kdyby bylo co, nemám potřebu to dělat. Nemám ráda konflikty. Jsem vychovaná tak, že by se všechno mělo uvádět na pravou míru, ať už je to bolestivé nebo příjemné.

Datel neumí přiznat chybu

„Dala to na jedničku a Datel prostě věděl, že teď všichni uslyší pravdu,“ chválí ji jeden z mnoha příznivců. Nikol byla rozhořčená především z toho, že Marek zveřejňuje jejich soukromí.

„Naštvalo mě, že se to řeší po celém internetu. Ze začátku mě to hodně mrzelo a časem jak, vydával ta videa, tak se mi ten člověk zošklivil, jsem v pohodě a jsem za to ráda,“ je přesvědčená Nikol.

„Nejsem tady proto, abych dělala nějaký rozbroje. Ale pokud se tady tohle všechno řeší, tak k tomu ráda řeknu svůj názor. Musím se k tomu nějak postavit. Mně přijde, že Marek si neuvědomuje, jak moc mě to zasáhlo a to mě na tom asi nejvíc mrzí,“ řekla při návštěvě do vily a dostála svému slovu.

