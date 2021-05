Like House: Datel, který si měl užívat s Bárou, opustil zhroucenou přítelkyni

Co se stane, když sedm mladých lidí zavřete do vily? Začnou se mezi nimi utvářet vztahy. A přesně to se stalo v reality show Like House. Cestu k sobě našli především Datel a Bára, což s chutí potvrdil Adam Kajumi. Problém byl v tom, že Datel byl zadaný. Po šuškandě, že spolu ti dva něco mají, se se svojí přítelkyní rozešel. Ta se následně při svém vyjádření na videu málem zhroutila.

Datel nevěru popírá, i když o tom, že spolu s Bárou spí se zřejmě tak nějak ví. Tvrdí to člověk, co má k influencerům a celému štábu velmi blízko. Situace se zejména poslední dobou vyostřovala a vyústila v rozchod. Datel a jeho přítelkyně Nikol to nazývají pauzou.

Místo, aby si byli oporou v době, kdy na ně spousta lidí hází špínu a obviňuje extrémně čestného Marka Valáška, který vůbec nemá spoustu holek, nespí s kde kým a byl by ideální manžel, tak se raději rozejdou. No logické to opravdu není, ale Datel si to obhájil a donutil se naučit proslov i jeho dnes již bývalou holku, která se v jeho dvoutisícátém vyjádření objevuje také.

"Shodli jsme se na tom společně s Niky. Ubližují mi nepravdy a to, jak to ubližuje Niky. Dáme si pauzu a teď spolu nebudeme a jakmile skončí Like House, tak se chceme potkat a pokecat si o tom. Pomůže to oběma. Jak mně, tak Niky. Na mě bude ten tlak furt, ale nebude spojovaný s Nikčou. Lidi jí s tím dají pokoj a bude se cítit lépe," uvedl Datel ve videu zveřejněném na svém Youtube kanále.

Datel a jeho přítelkyně jdou od sebe

"Dali jsme si pauzu, teď spolu nejsme. To ale neznamená, že se během té doby nemůžeme vidět. Chceme spolu zůstat v kontaktu. Máme se rádi. Není to příjemné ani mně, ani Markovi. Já Markovi důvěřuju. Nikdo z nás si nedokázal představit, že to bude z takový," uvádí ve videu Nikol, kde Marka, do kterého je evidentně zamilovaná až po uši, obhajuje. I velmi nepozorný divák zaznamená, že se Nikol klepe hlas a chce se jí po celou dobu brečet. Chybělo málo a zhroutila by se.

Není to ovšem jediné vyjádření, které Datel poskytl veřejnosti. Od začátku Like House se takřka neustále k něčemu vyjadřuje. Skoro to vypadá, jako kdyby živil válku mezi ním a Adamem Kajumi. Ten totiž v živém streamu řekl, že byl u toho, když Datel spal s Bárou Stříteskou a podváděl tak svoji přítelkyni. Dodal také, že kdyby o tom Datel nehovořil, nic by se nepsalo.

A má pravdu. Datel si vlastně všechno dělá sám. To on tvoří děj celé kauzy, kterou tak strašně nenávidí. Kdyby nechal první nařčení bez reakce, vše mohlo být v poklidu. "Informaci mám přímo z Like House. Datel se měl první noc pořádně opít a vyspat se s Bárou," sdělil eXtra.cz zdroj, který nechtěl být jmenován a všechno tak začal.

Bára se k celé věci příliš nevyjadřuje

Zatímco horkokrevný Datel se k tomu pořád vrací, Bára, která s ním má ve vile skotačit, dosud mlčela. Řekla k celé věci jen pár slov, které jsou nic proti ničemu a šla od toho.

"Nemyslím si, že ke mně Datel chová nějaké větší sympatie. Prostě jsme si jen sedli. Vím, že má přítelkyni, a respektuju to. Nechci jim do jejich vztahu nějak zasahovat, to nedělám. Kdybych ale byla jeho holka a on byl někde tři měsíce, tak bych určitě žárlila," prozradila Bára.

"Určitě jsme jen kamarádi. Bavil jsem se o tom se svou přítelkyní Niki, že se takový věci stát můžou. A když je to jen v rámci přátelství, tak si myslím, že to pochopí," dodal Datel ještě předtím, než jeho vztah definitivně skončil.

