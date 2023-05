David Beckham a jeho nevěry: Prostitutky, trojka i manželčina kamarádka

Zdroj: Profimedia

Úspěšný fotbalista a jeden z nejpohlednějších mužů světa má sice velkou a na první pohled šťastnou rodinu, ale není to tak úplně pravda. Vztahem s jeho manželkou Victorií Beckham totiž zamávala nejedna sportovcova nevěra.

Když si bral po dvouleté známosti jeden z nejkrásnějších mužů a nejlepších fotbalistů světa David Beckham za manželku členku bývalé hudební skupiny Spice Girls Victorii Adams, nikdo nedával jejich vztahu příliš mnoho šancí.

Opak byl ale pravdou a manželství drží i přes nějakou tu Davidovu nevěru či skandál úctyhodných čtyřiadvacet let. Pár spolu má syny Brooklyna, Romea a Cruze, a dceru Harper. Před několika lety se dokonce spekulovalo, že je bývalá zpěvačka a současná módní návrhářka znovu těhotná, ale nakonec se spekulace nepotvrdila. Pátým dítětem prý chtěl David odčinit svou další nevěru.

I když Beckham svou rodinu miluje nade vše a díky svému královskému majetku jí dopřává takový luxus, o kterém se obyčejným smrtelníkům může jen zdát, čas od času se někde zapomene a svou přízní oblaží i jinou ženu, než je jeho právoplatná manželka.

Z nevěry byl obviněn bývalou sekretářkou i kamarádkou manželky Victorie

Zavzpomínat můžeme například na rok 2004, kdy byl fotbalista obviněn svou bývalou sekretářkou Rebeccou Loos, že s ní podvádí manželku a že je jejich vztah vážný. David si to však nemyslel, Rebeccu vyhodil a nechtěl s ní mít už nic společného. Sekretářka se ale nedala zastrašit a o mileneckém vztahu se svým šéfem se rozpovídala na veřejnosti.

Victorie pak měla z ostudy kabát a David musel svůj průšvih dlouho žehlit. Naštěstí brzy po tomto skandálu módní ikona otěhotněla a měla tak jiné starosti, než hlídat nevěrného manžela. Ten toho bohužel využil a opět si vyhodil z kopýtka. Do postele dostal dvaadvacetiletou majitelku salónu krásy Dannielle Heath.

Ta si jejich románek také nenechala pro sebe a detailně o jejich poměru informovala v britských médiích. Victorie zuřila a následně se zhroutila, fotbalista zapíral. Bohužel však jeho bývalá milenka popsala i to, jak několikrát navštívila jejich madridské sídlo a co se za zdmi paláce odehrávalo. Nejhorší na tom všem bylo, že Dannielle byla Victoriinou přítelkyní a s manželem ji seznámila právě ona.

Vyzkoušel prý dokonce i nechráněnou trojku s prostitutkami

I tuto aféru jeho manželka ustála a David dal na nějaký čas pokoj. Pak ale přišel rok 2007 a v hotelu Le Parker Meridien New York se objevila podivná trojice. Úspěšný fotbalista David Beckham a prostitutka Irma Nici s kolegyní.

Pro magazín In Touch prozradila, že si fotbalista pustil lesbické porno a pak si to rozdal se dvěma prostitutkami najednou. S bosenskou rodačkou a její kolegyní navíc sportovec zažil nechráněný sex, za který si prý musel tvrdě zaplatit. Noc s ní ho prý stála přes devadesát tisíc.

Dostaveníčko si prý s porno star dal pak ještě jednou, asi za měsíc.

„Zavolal mi, když přijel do New Yorku na zápas proti Red Bulls. Chtěl, abych za ním přišla na hotel,“ prozradila pro In Touch.

Beckhama její slova neskutečně rozzuřila a najal si právníky, aby ženu umlčel. Od té doby se sice o jeho nevěrách spekulovalo ještě několikrát, už nikdy ale milenky na veřejnosti nepromluvily. V posledních letech, se zdá, se fotbalista už uklidnil a je rád, že má zdravou, šťastnou a spokojenou rodinu. Ta je pro něj totiž těsně před padesátkou konečně vším!