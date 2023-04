David Caruso zářil v Kriminálce Miami: Dnes je v důchodu a vůbec o sebe nedbá

Zdroj: Profimedia

Zrzek, který se proslavil po celém světě především jako detektiv Horatio Caine z Kriminálky Miami, před pár měsíci oslavil 67. narozeniny, odešel do důchodu a změnil se k nepoznání. Bohužel však k horšímu. Přestal o sebe dbát a jeho postava už rozhodně není perfektní.

Davida Carusa si jistě pamatujete jako sympatického detektiva Horatia ze seriálu Kriminálka Miami. Ten přišel na naše obrazovky už v roce 2002 a vysílal se neuvěřitelných deset let. Role byla Davidovi šitá na míru a jeho zrzavé vlasy a sluneční brýle se staly symbolem tohoto seriálu.

Bohužel však nikdo nemládneme a věk je na Carusovi dost znát. V lednu oslavil 67. narozeniny a bohužel se o něm nedá v žádném případě říct, že zraje jak víno. Navíc se mu po ukončení seriálu nehrnou žádné další role a bývalí kolegové o jeho přítomnost také dvakrát nestojí. Herec tak zůstal sám a přestal o sebe dbát.

Herec způsoboval na place negativní atmosféru

"Davidovo chování bylo naprosto příšerné. Většina lidí nedokáže pracovat v nepříjemném prostředí, ale jemu to šlo skvěle, protože zlou atmosféru způsoboval on a vyžíval se v ní," řekl producent Steven Bochco, který s ním pracoval na seriálu Policie New York, pro web THR.com.

Umělec prý trpěl neuvěřitelnými hvězdnými manýry, které rád předváděl. Požadoval sto tisíc dolarů za jeden natáčecí díl, chtěl mít vždy volné pátky, zázemí v luxusním přívěsu či dva hotelové apartmány na Manhattanu. Nikdy nelétal jinak než první třídou a požadoval spoustu dalších opatření, která ho měla chránit před dotěrnými fanoušky.

Natáčení ukončil arogantním odchodem

Bochco však měl jeho požadavků brzy plné zuby a odmítl je splnit. Caruso tak dostal záchvat vzteku a z placu bez jediného slova odešel a už se nevrátil.

"Říkal si o tolik peněz, že už ani nestálo za to s ním cokoliv natáčet. Kriminálka Miami časem na oblíbenosti ztrácela, ale on si stejně s každou novou sérií řekl o větší výplatu. Lepší bylo skončit," ukončil své vyprávění producent.

Kolegové chování herce také nechápali. Místo toho, aby byl vděčný, že dostal takovou šanci, choval se jako zpovykaná celebrita. Nyní je však vše jinak, herec ztloustl, zpustl, divně se obléká a rozhodně velmi zestárl.